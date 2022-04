'Amor de madre', diversión sin sentimiento de culpa

Dirección: Paco Caballero

Intérpretes: Carmen Machi, Quim Gutiérrez, Yolanda Ramos, Jake Francois, Edeen Bhugeloo, Celia Freijeiro, Andrés Velencoso, Jorge Suquet

Año: 2022

Estreno: 29 de abril de 2022 (Netflix)

★★★

Hay películas que se basan en su premisa, que todo lo que ocurre gira en torno a ella. El problema es que, por muy original que sea, ese planteamiento inicial hay que desarrollarlo para rellenar un metraje y, claro, no siempre se consigue. A Paco Caballero le pasó con su ópera prima, 'Perdiendo el Este', un auténtico despropósito, pero afortunadamente no le ocurre lo mismo en 'Amor de madre'. En esta ocasión, todo vuelve a estar diseñado al milímetro, no hay ninguna sorpresa, pero al menos resulta eficaz en su propósito como entretenimiento liviano. En definitiva, se disfruta sin sentimiento de culpabilidad.

De nuevo, un gancho de entrada: un novio plantado en el altar que se ve obligado a hacer la luna de miel con su madre. Él es Quim Gutiérrez, ella, Carmen Machi, dos buenos actores que pueden con casi todo. Y aquí lo tienen fácil, porque el guion que firma Cristóbal Garrido y Adolfo Valor es ágil y juguetón y está hecho a su medida. Está lleno de aventurillas, de lances, enredos y espíritu revoltoso. Además, los gags son aceptables, el tono está ajustado y la participación de Yolanda Ramos, siempre es un regalo agradecido. Puede que su trasfondo sea conservador, pero hay algunos elementos interesantes, como esa reflexión sobre el paso monótono de la vida sin emociones, la reivindicación de vivir el momento y el desconocimiento de los hijos de las insatisfacciones de sus madres.