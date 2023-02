'Ellas hablan': Perdonar, luchar o partir, por Quim Casas

Directora: Sarah Polley

Intérpretes: Rooney Mara, Claire Foy, Frances McDormand

★★

Las pulsiones y reivindicaciones sociales siempre han hallado eco en el cine. Las películas forman parte del tejido social. En determinadas épocas, el ‘tema’ se ha impuesto por encima de cualquier otra consideración. Ahora estamos en una de estas fases.

Lo importante es tratar unas determinadas temáticas, necesarias y urgentes, sean los desahucios, los malos tratos y abusos sexuales, la transexualidad o la represión de cualquier sexualidad no normativa, lo que no quiere decir que se deje de lado el tratamiento estético, narrativo, conceptual. No es tanto el viejo discurso en torno a la forma y el fondo, pero algo de ello hay. Y en esta tesitura se encuentra un filme como ‘Ellas hablan’, cuya temática es apasionante, pero no tanto la visión algo esquemática que se ofrece de la misma.

La película realizada por la actriz y directora Sarah Polley evidencia demasiado su tesis. Prefiere el discurso algo machacón a la sugerencia. La idea es muy interesante, pues sitúa la acción en una colonia religiosa en medio del campo, en un lugar indeterminado y un tiempo relativamente reciente, 2010. Allí, un grupo de mujeres se reúne en el granero para decidir qué hacer ante las constantes agresiones de los hombres: o perdonar, o quedarse y luchar o partir. De raíz teatral, ‘Ellas hablan’ se concentra en las disquisiciones y enfrentamientos.

Reniega de cierto verismo, ya que hay un personaje trans, algo totalmente imposible en una comunidad de estas características, y prefiere anunciarse como una imaginación femenina. Pero da vueltas y vuelta sobre lo mismo hasta una cierta extenuación