Estreno: 28/4/23

Puntuación: * * * *

Director: Ari Aster

Intérpretes: Joaquin Phoenix, Patti LuPone y Amy Ryan

Sin entrar a compararlas porque son únicas (y extraordinarias), Beau tiene miedo, lo nuevo de Ari Aster ('Hereditary'), pertenece a la misma familia de películas que 'Southland Tales' (2006) o 'Lo que esconde Silver Lake' (2018). Son brillantes (y esquivas) demostraciones de fuerza a cargo de cineastas que, tras firmar al menos una obra imponente, parecen sentir la necesidad de hacer una película con la que demostrar que no les pueden exigir que hagan todo el tiempo el filme que los puso en el mapa. Paradójicamente y como aquellas, Beau tiene miedo no se percibe como una película estratégica: no hay duda de su honestidad. A Aster le preocupa más la construcción de su pesadilla que el efecto que tenga en el espectador. No parece pensada para provocar.

Lo que no quiere decir que no lo haga: 'Beau tiene miedo' es angustiosa y exasperante. También fascinante. Tiene puntos de conexión con 'Synecdoche New York' (2008), con el cine de Charlie Kaufman en general (aunque el guion de Aster no esté a la altura de los suyos). Hay incluso similitudes estéticas. Como aquella, 'Beau tiene miedo' conecta con el inconsciente de su protagonista y lo recrea sin concesiones. Y el inconsciente de Beau es un pozo oscuro y sin fondo en el que caemos en el minuto uno. Con un gusto inaudito por lo grotesco y conexiones con Hereditary (2018), Aster filma con maestría la pesadilla del protagonista, sus miedos y sus traumas. Su manera de imaginar, poner en escena y coreografiar el horror es brillante (el inicio en el apartamento es directamente magistral). Pero su película también es antipática y hostil, lo que la convierte en un (mal) viaje que no todo el mundo soportará.