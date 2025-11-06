Estreno de cine
Crítica de 'Dos forajidos' (Rust), un wéstern estigmatizado por la muerte de su directora de fotografía en pleno rodaje
Quim Casas
'Dos forajidos'
Dirección: Joe Souza
Intérpretes: Alec Baldwin, Josh Hopkins, Patrick Scott McDermott
Estreno: 5/11/2025
Puntuación: ★★★
‘Dos forajidos’ es algo más que un correcto wéstern que pasará a la historia por la desgraciada muerte en el rodaje de su directora de fotografía, Halyna Hutchins, a quien está dedicada la película: Hutchins falleció a causa de un disparo efectuado por Alec Baldwin, protagonista del filme, con un revólver que debería haber contenido balas de fogueo. Ocurrió en 2021 y ahora se estrena, lo que ya es mucho, este interesante intento de restituir algunos aspectos clásicos del cine del Oeste con ciertos toques de modernidad. Ambientada en Wyoming, en 1882, narra el viaje a la fuerza que realiza un adolescente, acusado del homicidio de un vecino y condenado a la horca, y su abuelo, un tipo parco en palabras que aparece para rescatarlo y llevarlo a un lugar seguro.
El abuelo y el nieto, que no se conocían, más unos buscavidas, varios cazarrecompensas y un alguacil atormentado por la enfermedad de su hijo, conforman la hosca y nihilista tipología del relato. Pese a la violencia que entraña, filmada de manera muy seca, nada efectista ni gratuita, ‘Dos forajidos’ es un wéstern planteado con considerable serenidad formal. Buena parte de las situaciones han sido rodadas mayoritariamente en penumbra, a contraluz o al anochecer, a la búsqueda de un cierto naturalismo perdido en el género.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
- Muere el motorista herido en un accidente junto al Hospital Clínico de València
- Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
- Sillas y mesas por los aires en una batalla campal en pleno centro de València
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple