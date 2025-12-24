Estrenos de cine
Crítica de 'Ariel': una propuesta radical sobre la realidad y la representación a partir de 'La tempestad' de Shakespeare
La última propuesta de Lois Patiño es una reflexión sobre los límites de la ficción
Quim Casas
'Ariel'
Dirección: Lois Patiño
Intérpretes: Agustina Muñoz, Irene Escolar, Hugo Torres
Estreno: 24/12/2025
★★★
Basada en 'La tempestad' de Shakespeare, la última propuesta de Lois Patiño es una reflexión radical sobre los límites de la ficción, la realidad y la representación. Los colores del inicio del filme están saturados, deformados: el mar aparece filmado con filtro violáceo. Pero pronto descubrimos que estamos ante una peculiar escenificación de la obra de Shakespeare interpretada de noche, cerca de un bosque.
Una actriz argentina ensaya el segundo papel principal de 'La tempestad', el de Ariel, que debe de interpretar en el teatro de la isla portuguesa de Faial. Pero a partir de aquí todo resultará sorprendente, imprevisible, y el espectador puede sentirse tan desconcertado como lo está la protagonista encarnada por Agustina Muñoz, quien ya interpretó en 2021 para Patiño un corto que fantaseaba con otro personaje de 'La tempestad', Sycorax.
En la estación del ferry de la isla la gente repite ante un micrófono que el pasado es un prólogo, un hombre camina a cámara lenta y una mujer le dice a la actriz que su hotel nunca ha existido. El conserje de otro hotel afirma que toda la isla es un teatro. En una gasolinera vemos el cartel de 'Hamlet' y los isleños recitan fragmentos de Shakespeare. Un mundo dentro de otro mundo. Una película tan libre y afilada como arisca y distante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una conocida cadena construye un nuevo supermercado en el polígono Alcodar de Gandia
- Primera factura del fiasco de la Zona de Bajas Emisiones: València pagará 14 millones por la subida del bus
- La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas
- La Comunitat Valenciana recibe 47 millones de un sorteo que deja millonarios en Alicante
- La grúa se lleva más de 40 coches que impedían el montaje del mercadillo navideño de Castilla
- Un pirómano quema 18 contenedores y causa daños en 32 vehículos y tres edificios de València
- El Nou Mestalla, sede de grandes conciertos
- Cientos de personas se concentran en Torrent en defensa de las pistas de atletismo