Estreno de cine
'Ruta de escape', un thriller de personajes solitarios e insatisfechos basado en la literatura seca y directa de Don Winslow
Mark Ruffalo interpreta a un policía con métodos poco ortodoxos en 'Ruta de escape', mientras que Halle Berry se enfrenta a la discriminación laboral por su edad, y Chris Hemsworth es un ladrón con códigos estrictos
Quim Casas
‘Ruta de escape’
Dirección: Bart Layton
Intérpretes: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry
Estreno: 13/2/2026
Puntuación: ★★★
En ‘Ruta de escape’, adaptación del relato de Don Winslow ‘Código 101’, incluido en su libro ‘Rotos’, Mark Ruffalo encarna a un policía al estilo del inspector Colombo, pero no tan desastrado. Halle Berry es una mujer de 53 años a la que no hacen socia de la compañía de seguros en la que trabaja precisamente por la edad. Y Chris Hemsworth es un ladrón de joyas con dos códigos concretos: solo atraca joyerías cercanas a autopista 101 de Los Ángeles y nunca ejerce la violencia.
Durante los primeros minutos de este ‘thriller’ moderado tenemos la sensación de hallarnos antes un filme de historias cruzadas: los tres personajes no se conocen entre ellos pero los vemos en un mismo lugar, en sus coches, en la citada y concurrida autopista. Después la acción les va uniendo hasta configurar una trama más sencilla de lo que quiere aparentar. El ladrón es un lobo solitario que no socializa con nadie. La ejecutiva despierta cada mañana activando un aparato que le dice que ha tenido un sueño deficiente. Y el policía se separa de su pareja y está obsesionado en resolver el caso: él es también un lobo solitario en la comisaría. Siendo una película de acción, ‘Ruta de escape’ construye mejor a los personajes que el relato. Es eficiente en cada uno de ellos, pero algo insuficiente en el conjunto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
- Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- La empresa Gespa, dirigida por la exmujer del alcalde de Paterna, vigilará fraudes laborales con detectives
- Una saguntina logra que un hotel de Menorca le devuelva 700 euros tras denunciar deficiencias