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Crítica de 'La risa y la navaja': Una ambiciosa e inabarcable reflexión sobre la identidad, el neocolonialismo y el sentimiento de culpa europeo

El cineasta portugués Pedro Pinho aborda el neocolonialismo y la complejidad de la identidad en su ambiciosa nueva obra de más de tres horas

Un fotograma de la película 'La risa y la navaja'.

Un fotograma de la película 'La risa y la navaja'.

Quim Casas

Barcelona

‘La risa y la navaja’

Año: 2025

Dirección: Pedro Pinho

Intérpretes: Sérgio Coragem, Cleo Diára, Jonathan Guilherme

Estreno: 24/4/2026

★★★

Algunos de los anteriores trabajos del cineasta portugués Pedro Pinho giraban en torno a conflictos en Cabo Verde, una de las antiguas colonias lusas. Aunque su película más representativa es ‘La fábrica de nada’, centrada en los en una fábrica, Pinho vuelve al tema colonial en la inabarcable y ambiciosa ‘La risa y la navaja’. El estilo sobrio y directo del cineasta, también didáctico, queda algo desnaturalizado en este último filme debido a la cantidad de temas y enfoques que procura sobre la historia, en la que el neocolonialismo es un factor más.

Ocho años separan su anterior cinta, ‘La fábrica de nada’, de ‘La risa y la navaja’. Tiempo más que suficiente para organizar un relato y buscar la financiación. Pinho se pierde a veces en disquisiciones algo repetitivas. Funciona mejor en la sencillez. El protagonista, un ingeniero ambiental portugués completamente perdido en todos los sentidos –sexual, afectivo, laboral y político– conoce a un grupo de gente, queda fascinado por un ‘drag queen’ brasileño y negro –contrastes simples y efectivos– y un reguero tan insinuante como tortuoso de personajes de los que no acaba de aprender nada. Son más de tres horas y media de metraje, también tiempo suficiente para un discurso político que va de lo íntimo a lo ambicioso y viceversa.

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