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'Este/Oeste': tragicomedia basada en el dinero de la antigua RDA que quedó abandonado en almacenes subterráneos
La película se ubica en 1990 en una pequeña localidad que aún es de la RDA después de la caída del muro de Berlín
Quim Casas
'Este/Oeste'
Año: 2024
Dirección: Natja Brunkhorst
Intérpretes: Sandra Hüller, Max Riemelt, Ronald Zehrfeld
Estreno: 14/8/2026
★★
A Sandra Hüller, la actriz alemana más importante en la actualidad, la hemos visto siempre en papeles dramáticos, desconcertantes o desagradables: en ‘Toni Erdman’, ‘La zona de interés’ o ‘Anatomía de una caída’. Sorprende verla no en un personaje distendido del todo, pero si en el ámbito de la comedia. ‘Este/Oeste’ se ubica en un contexto preciso para la historia alemana, en 1990, en una pequeña localidad que aún es de la RDA después de la caída del muro de Berlín.
El filme estaría en la tradición de la en su momento exitosa ‘Goodbye, Lenin’, de 2003: mostrar aquel cambio brutal, tan significativo internacionalmente, desde una perspectiva tragicómica. Aquí se trata de los millones de billetes de marcos de la Alemania del Este que quedaron abandonados en almacenes subterráneos. El personaje de Hüller –que hasta ahora sueña con irse a Canadá, Madagascar o Taití– y su familia más estrecha consigue un montón de estos billetes. Es papel usado, recuerdo de un mundo perdido, pero tiene curso legal hasta dentro de tres días. La fisura del sistema: los viejos y olvidados marcos aún sirven. La película parte de esta situación real para desarrollar una ficción en la que lo importante es qué hacer con el dinero, metáfora preclara, pero ligera, del nuevo capitalismo que abortó al viejo socialismo.
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Fuente: El Periódico
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