Llevar una rutina saludable es la mejor forma de sentirte bien contigo mismo y, además, de perder peso. Para ello debes tener claro que hay alimentos que deberás desterrar de tu dieta: los alimentos ultraprocesados, el azúcar y el alcohol son algunos de ellos. Eso no quiere decir que no puedas disfrutar de pequeños placeres dulces y darte un capricho porque puedes optar por alimentos saludables y que no engorden.

Relacionadas El alimento que debes incluir a diario en la dieta para adelgazar y perder grasa abdominal

Existen diferentes alimentos que bien preparados pueden satisfacer los placeres de aquellos que les gusta el dulce y que se puede tomar como desayuno, merienda, alimentos después de entrenar o incluso de postre tras la comida o la cena. Si te gusta el chocolate y a la vez está tratando de mantener la línea o bajar de peso, aquí te mostramos cómo preparar un delicioso brownie de chocolate y boniato. Desde la cuenta de Instagram de la nutricionista Sonia González nos muestran cómo preparar paso a paso este plato.

Ingredientes del brownie de chocolate y boniato

290g boniato asado sin piel 3 huevos 30g choco 90% 20-30g pasta de dátiles 15g cacao puro en polvo 1 c/p aceite de coco 1 c/c bicarbonato 20g nueces pizca de sal (opcional) pizca de ghee (opcional)



Preparación

Primero he sacado el boniato de la nevera (prebiótico), lo he pelado y troceado un poco. Lo he añadido al robot junto con el chocolate troceado, el aceite de coco y el ghee. He triturado unos 5 minutos a velocidad 4 y a 45°C para integrar mejor. Luego he añadido la pasta de dátil, el cacao, el bicarbonato, la sal y los huevos. He triturado unos 4 minutos más a velocidad 4, sin calor. Con una espátula he bajado los restos que han ido quedando en las paredes. He añadido las nueces enteras y he triturado todo unos 40 segundos a velocidad 7. Vierte la masa en un molde rectangular. Es densita, debe quedar así porque es un brownie y no un bizcocho. Usa una espátula. Ponlo en el horno a 170°C unos 25 minutos con calor arriba y abajo a una altura media.

Otras recetas de postres ricos y sencillos