Una de las cuestiones indispensables para los miles de turistas que cada año visitan Valencia es comer una buena paella valenciana. En la provincia no faltan bares y restaurantes que cocinen de manera excelente este típico plato valenciano, joya culinaria local y con renombre en todo el mundo, pero para quienes no tienen un local gastronómico de referencia es difícil saber si el lugar al que han acudido para degustar una buena paella es el adecuado o no.

Así, dónde comer la mejor paella de Valencia es una de las preguntas habituales entre los foráneos que se acercan a suelo valenciano y, en función de a quién se pregunte, la respuesta será una u otra. Sin embargo, hay una que varía cada año pero es totalmente objetiva: la mejor paella del mundo la cocina quien se hace con el primer puesto en el Concurso Internacional de Paella de Sueca.

Eso, no obstante, puede dar lugar a situaciones del todo imprevistas, como la que ha ocurrido este año: que el restaurante ganador no esté en Valencia sino en Madrid. Así que, en principio y siguiendo el criterio de los jueces que anualmente prueban y seleccionan las paellas en el Concurso Internacional de Paella de Sueca, a partir de este mes de septiembre de 2021 la mejor paella del mundo se cocina en un restaurante de Guadarrama: El madrileño.

Precio de una ración de la mejor paella del mundo

Un día después de hacerse con el triunfo en el certamen más reconocido en lo que a paellas se refiere, el establecimiento ha disparado sus reservas para degustar este típico plato valenciano, algo que bien pueden hacer por un módico precio, puesto que pese a lo que pudiera parecer después de haber ganado un concurso tan prestigioso como el de Sueca, una ración de la considerada actualmente como mejor paella del mundo tan sólo cuesta 12 euros.

La demanda de la paella en el Restaurante El madrileño, en Guadarrama, "es muy alta", dicen sus responsables. "Cuando podemos ofrecer paella valenciana, vendemos de 40 a 60 raciones cada vez", añade.