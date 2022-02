El objetivo de adelgazar es una meta permanente para muchas personas durante todo el año, personas que se someten diariamente a dietas para perder peso y que no siempre consiguen su propósito. En estos casos, siempre es imprescindible ponerse en manos de un profesional en nutrición para no someter el cuerpo a castigos innecesarios que pueden hacernos adelgazar un día a costa de nuestra salud y que, en cuanto dejemos la dieta, pueden provocar el tan temido efecto rebote.

Lo que sí podemos hacer para adelgazar sin riesgo alguno es cuidar lo que comemos y optar siempre por productos frescos, naturales, de temporada, cocinados con técnicas que apuesten por la menor utilización posible de grasas y azúcares y, desde luego, incrementar el consumo de verduras, frutas y proteínas magras.

A la hora de seguir una dieta para adelgazar o simplemente perder peso, o al menos controlarlo, es fundamental vigilar el consumo calórico en las últimas horas de nuestra jornada, antes de irnos a dormir, cuando lógicamente haremos menor gasto de calorías y, por lo tanto, es más fácil que nos engorde lo que comemos. Pero esto no significa que no haya que cenar: todo lo contrario. Lo ideal es apostar por una cena ligera que nos alimente y no sobrecargue nuestro organismo con indeseadas calorías o grasas, tal como recomiendan los nutricionistas a la hora de vigilar nuestro peso o mantenernos en un peso óptimo.

Una excelente receta para perder peso

La siguiente receta es una opción adecuada para perder peso sin esfuerzo o, al menos, para mantenernos en el que ya consideramos nuestro peso ideal porque no nos aportará más calorías de las necesarias. Se trata de un plato diurético y lleno de fibra que saciará nuestro estómago y, además, favorecerá un sueño reparador porque nuestro organismo no estará luchando por digerir alimentos pesados. Es una receta de crema de calabacín recomendada por nutricionistas debido a que conserva todos los beneficios de los alimentos que contiene, pero sin los hidratos de carbono de la patata, innecesarios a la hora de la cena.

La receta de esta crema de calabacín, típica de cualquier dieta para adelgazar o perder peso es la siguiente:

Ingredientes (para dos personas):

1 puerro

1 cebolla

1 calabacín

ajo

aceite de oliva

agua

sal

especias al gusto

Elaboración

Picar un ajo y sofreírlo en una cucharada sopera de aceite de oliva. Luego, picar la cebolla y el puerro y sofreír ambos hasta que estén transparentes.

Trocear y picar el calabacín y sofreírlo durante unos minutos. Salpimentar y condimentar con especias al gusto como una pizca de orégano y otra de nuez moscada.

Cuando la verdura esté bien sofrita, echar agua y dejar cocer durante al menos 20 minutos a fuego medio-alto.

Dejar enfríar y triturar. Rectificar de sal si es necesario.

Servir con un chorrito de aceite de oliva en crudo.

Para completar este plato óptimo para una dieta para adelgazar, se puede tomar como postre unas rodajas de piña en su jugo, sin azúcares añadidos. Tanto la receta como el postre contienen una buena cantidad de alimentos diuréticos y de alto contenido en agua sin apenas calorías, lo que los convierte en una excelente opción para perder peso o, por lo menos, para mantenerlo.