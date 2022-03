El periodista Carlos Herrera ha estado este fin de semana en València para disfrutar de las Fallas 2022. La buena temperatura, el sol y la buena gastronomía de esta tierra han sido el gran atractivo del comunicador sevillano, quien siempre se deja caer por el "Cap i Casal" ya que tiene grandes amigos aquí. A uno de los lugares que no suele fallar nunca en València es el bar Maipi, un restaurante en el corazón de Russafa, caracterizado desde sus inicios en 1983, por ofrecer un producto de alta calidad.

Los propietarios son Gabi Serrano, fundador y junto a su mujer Pilar Costa. Ambos, según reza en su página web, se encargan cada día de ir al mercado y seleccionar, personalmente, uno a uno los productos que cada día van a disfrutar sus comensales al otro lado de la barra que él preside.

La barra de Maipi es una de esas barras “mágicas” con un encanto especial que aúna en un mismo espacio la esencia de la gastronomía española de mercado, la buena compañía y conversación, con un servicio eficiente, que la ha convertido en una de las más solicitadas de València.

Según cuenta el crítico gastronómico de Levante-EMV, Santos Ruiz, Maipi es una de las dos o tres mejores barras de València: "Es un clásico que no pasa de moda, porque su juego no entiende de tendencias. Te sientas en la barra, ves esa vitrina repleta de carnes y mariscos y entiendes que estás ante un gran restaurante de producto. Es muy recomendable para los buenos aficionados y no tanto para el foodie que anda buscando una foto impactante para instagram".

En los 80, el bar Maipi se convirtió en el gran punto de encuentro entre futbolistas y periodistas. En su barra se han sentado clientes habituales, desde Eizaguirre a Luis Aragonés, pasando por Penev, Quique, Voro o Angulo, entre algunos ejemplos.