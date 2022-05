La marca de manzanas Pink Lady trae por primera vez a España las imágenes de los ganadores de la undécima edición de su concurso Food Photographer of the Year, uno de los certámenes de fotografía de mayor importancia internacional, que subraya la importancia de las imágenes gastronómicas como nueva disciplina artística.

Una poderosísima instantánea, Kebabiyana, del fotógrafo indio Debdatta Chakraborty, se ha alzado con el primer premio de esta edición; tomada en Srinagar para captar la esencia de un callejón que de día no tiene nada de especial pero que de noche, entre el humo y los aromas especiados de los wazwan kebabs, el plato más popular de Cachemira, se convierte en todo un paraíso para los amantes de la cocina callejera.

"Siempre es emocionante ver cómo una sola imagen de entre las miles recibidas se alza con un primer premio", celebra Caroline Kenyon, directora y fundadora del certamen. "Hoy más que nunca, necesitamos consuelo y esta fotografía nos aporta mucho de esto: el abrazo ondulante del humo, magistralmente captado; la luz dorada; la expresión de quien conoce bien su oficio; las chispas de unas brochetas asadas que casi podemos oler. En definitiva esta imagen, suave pero poderosa, nutre nuestra alma", añade Kenyon.

La galería Síntesis Digital Lab (calle Téllez, 19. Madrid), acogerá desde el 20 de mayo y durante dos semanas, la primera exposición en España de este certamen para mostrar las imágenes ganadoras la edición.

Desde 2011, Pink Lady —la marca de unas manzanas únicas en el mundo, que se cultivan en Lleida y Girona siguiendo el ciclo natural del árbol- organiza este certamen de instantáneas que, más allá de su belleza estética, cuentan historias para mostrar la realidad y las costumbres de diferentes culturas e, incluso, servir de denuncia social.

Los ganadores se anunciaron el pasado 26 de abril, en una ceremonia de entrega de premios que se transmitió en directo a través de YouTube. Miles de candidaturas recibidas de 60 países distintos dan cuenta del alcance de esta original apuesta por el arte de la fotografía gastronómica.

Autumnal Woodland Apple Party, de Amanda Farnese Heath (Reino Unido), resultó ganadora de la categoría Pink Lady Apple a Day, que premia imágenes protagonizadas o relacionadas con las manzanas; en este caso, la autora pidió a un grupo de niños que idearan su tea party perfecta y luego la recreó en un precioso bosque escocés.

Por su parte, Traditional Skill, de Chen Ying (China), obtuvo el máximo reconocimiento en otra de las categorías principales, Champagne Taittinger for Celebration —tomada en una pequeña granja en China, la instantánea muestra una familia reunida para cocinar las tradicionales albóndigas rellenas de arroz, que auguran prosperidad para el Año Nuevo—, mientras que el Overall Winner de Errazuriz Wine Photographer of the Year, que premia fotografías relacionadas con la viticultura, fue para John Wyand (Reino Unido) con Gathering prunings on Corton Hill, que muestra la poda de invierno en los viñedos de Corton Hill, en la zona de Borgoña.

Además, este año se galardonó por segunda vez la categoría en homenaje de Claire Aho, una de las fotógrafa más importantes de Finlandia: el Premio Claire Aho para Fotógrafas. La foto ganadora de la segunda edición de esta mención tan especial ha sido la de Marguerite Oelofse, con su magnífico retrato At the table, tomado en Sudáfrica y planteado como una postal impresionista de Henri Matisse.

El premio Fujifilm Award for Innovation lo recibió esta impactante imagen 'Centarl Park' del búlgaro Yuliy Vasile en la que aparece un gigante brocoli y el chino Chang Jiangbin triunfó con un movimiento de noodles mágico.

El certamen ha contado con un prestigioso jurado presidido por el legendario fotógrafo gastronómico David Loftus y formado por un grupo de expertos tanto del ámbito culinario como del fotográfico. Estos han sido Fiona Fiona Shields, jefa de fotografía de Guardian News & Media; Krishna Madhavan Pillai, editor jefe de Better Photography; NA Risong, director de arte y comisario de Inter Art Center Gallery, Beijing; Nik Sharma, autor de libros de cocina, fotógrafo y columnista; Tasneem Alsultan, fotógrafo de investigación en National Geographic y Rein Skullerud, jefe de la Unidad de fotografía de World Food Programa.

Aquí están todas las fotografías premiadas este año.