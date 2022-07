Rigoberta Bandini, que celebró este martes por la noche la primera de sus dos actuaciones del ciclo Concerts a Vivers de València con todas las entradas vendidas, ha comido en un conocido restaurante del Palmar.

La cantante barcelonesa, una de las artistas más vibrantes y auténticas del panorama actual, no ha dudado a la hora de elegir un restaurante auténtico valenciano y ha ido a comer a l’Establiment, un local fundado en 1982 por la familia Giner Doñate con la premisa de crear un lugar donde los clientes desconecten del día a día y saboreen grandes momentos.

Precisamente, Rigoberta ha degustado junto a su grupo musical una de las dos fideuás de la carta de l’Establiment como es la fideuá de pato, boletus y foie y, por otro lado, también ha pedido un arroz de verduras.

La artista que triunfó con su "Ay, mama" ha disfrutado de las vistas de l'Albufera para inspirarse antes del segundo concierto en el ciclo Concerts a Vivers este miércoles por la noche.

En su primer concierto, alrededor de 5.000 personas disfrutaron de una actuación en la que la artista interpretó algunas de sus canciones más conocidas, como "In Spain we call it Soledad", "Ay Mamá", "Perra" o «Too many drugs", así como el "Así bailaba" que publicó la pasada semana con la colaboración de Amaia.