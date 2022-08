El melón es una de las frutas que más se consumen en verano aunque no siempre es fácil dar con un buen ejemplar que deleite el paladar de los comensales; de hecho, es relativamente complicado conseguir un buen melón si no se tiene experiencia previa a la hora de elegirlo.

Hay quien asegura que es un perfecto conocedor de esta fruta y, tal vez por eso, todos hemos visto a innumerables personas dando palmadas a los melones en fruterías, mercados y super como si ese trato fuese a obligar al melón a revelar su estado.

Diferenciar entre melones macho y hembra

En los últimos tiempos, además, se ha extendido la teoría del sexo de los melones y hay quien afirma saber diferenciar entre melones macho y melones hembra, algo que sin embargo no sucede con otras frutas como melocotones, uvas o manzanas, por ejemplo.

Según esta teoría, los mejores son los melones hembra porque son más dulces y sabrosos. ¿Cómo reconocerlos? Fácil. En la parte contraria al pedúnculo por el que han estado unidos a la planta presentan una serie de marcas reveladoras: si tiene señales concéntricas, se trata de melón hembra. Si no, es un melón macho.

Sin embargo, los expertos aseguran que no se trata más que de un bulo y que esas marcas dependen de la variedad del melón, entre otras cosas. De hecho, no hay más que ver la gran cantidad de 'melones hembra' que hay en cualquier supermercado o frutería. Y no todos son dulces o están en su punto.

Una firma dedicada al cultivo de este tipo de fruta sí admite, no obstante, que esas marcas suelen aparecer en el primer ejemplar que da la planta y que esta pieza es habitualmente de mayor calidad, pero de ahí a que sean indicativos de su dulzor, hay un abismo.

Trucos para elegir el melón más dulce

Aunque no hay un truco infalible para elegir un melón, es cierto que hay varias acciones que pueden indicar que el punto de maduración de un melón es el adecuado y que, por lo tanto, es muy de esperar que éste sea dulce y delicioso.

A continuación, te explicamos en qué debes fijarte para intentar seleccionar el mejor melón de la tienda este verano. Toma nota:

comprueba que el melón pesa bastante con respecto a su tamaño; es decir, no es ligero sino todo lo contrario: ha de ser más bien pesado para sus proporciones, puesto que eso indica que la carne será jugosa en lugar de haber empezado a resercarse. Igualmente, el melón no debe sonar a hueco, algo que indicaría que ya no tiene jugo

el color ha de ser de un verde dorado y el ejemplar ha de estar firme e intacto, sin golpes, aplastamientos o partes excesivamente blandas

es importante observar la cama del melón (la parte en la que ha descansado en la tierra o la planta), que está indicada por una mancha amarilla. Cuanto mayor sea esa marca, más tiempo ha reposado la fruta en la planta en vez de haber sido cogida prematuramente

un buen melón también debe desprender un olor perfumado a fruta fresca a través de la parte del pedúnculo

hay quien también presiona con suavidad el extremo opuesto al pedúnculo y, si éste se hunde ligeramente, revela que está en su punto óptimo de maduración; el problema en este caso está en que muchas personas comprueban este elemento y en un melón de supermercado el suave hundimiento puede deberse más a la acción de otros compradores que al verdadero estado del melón

En cualquier caso, siempre habrá que utilizar guantes para palpar y seleccionar las piezas y, si a pesar de poner en práctica estos cinco trucos aún tienes dudas, siempre puedes decirle a tu frutero que te ayude a elegir un buen melón. Él o ella conoce el género que vende y es fácil que sepa reconocer los mejores ejemplares.