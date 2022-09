Los espaguetis y los macarrones, aparentemente, son fáciles de cocinar. Pero la rapidez que tiene la vida diaria, nos lleva a precipitarse en su preparación. El problema más recurrente de la preparación de la pasta es el tiempo de cocción. Cocinarlos no parece difícil, pero si no seguimos este truco, la pasta no nos quedará perfecta. Ya sean simples espaguetis a la carbonara, salsa de tomate o unos macarrones con queso, hay que aplicar el primer truco: se refiere a la cantidad de minutos de cocción en el paquete.

Relacionadas Los 8 alimentos que no debes tomar en ayunas si quieres ahorrarte problemas