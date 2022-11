Hace un año quedó segundo, pero este año no se le ha escapado el primer puesto al alicantino Antonio Martínez Sarmiento, que ha sido elegido mejor sumiller de la Comunidad Valenciana durante la feria Mediterránea Gastrónoma, que se celebra estos días en València.

Martínez Sarmiento, de 32 años, se ha impuesto en el concurso anual que organiza la Federación de Sumilleres de la Comunidad Valenciana (FASCV) y que este lunes celebró su decimosegunda edición con 38 profesionales participantes, en su mayoría valencianos, que tuvieron que realizar diversas pruebas eliminatorias y una gran prueba final, de la que resultó vencedor el alicantino.

"El año pasado fue la primera vez que me presentaba al concurso, que fue en Alicante Gastronómica, y me quedé segundo. Ahora es un orgullo tener este premio y representar a Alicante y a la Comunidad Valenciana", apunta el sumiller premiado, que apuesta por la formación como clave de su triunfo y considera el galardón como un acicate: "Me motiva aún más para seguir formándome y aprendiendo".

Antonio Martínez ha debido superar primero un examen teórico "de gran nivel" y dos catas a ciegas para después desarrollar cinco pruebas, ante un jurado en un acto abierto al público, consistentes en detectar cuatro bebidas de destilado y la descripción en inglés de un producto; encontrar defectos en una cata de diez vinos; decantar vinos con vela; sugerir un maridaje a un menú concreto y recomendar una propuesta de degustación para una sobremesa de una hora. En algunas de estas pruebas ha sugerido productos locales, explica, "porque siempre lo tengo como primera opción y destaco la A (de Alicante) antes que la R".

El sumiller, como él mismo apunta, ya no es un simple catador de vinos sino una figura fundamental en la atención de los comensales "desde que se sientan en la mesa con el aperitivo y piden un vermut hasta acabar después del postre con un destilado o un café. Somos representantes del vino y amamos el vino, pero tenemos que abarcar todo, desde conocer el pan al aceite, el caviar o el vino internacional".

De la hamburguesería a los vinos

Él, que comenzó ayudando en el negocio familiar de sus padres, la hamburguesería Los Martínez, trabaja hoy en una empresa distribuidora de vinos, Exclusivas Uriarte, "donde estoy más dedicado a la venta, aunque siempre seré camarero, pero llevo siete meses en este campo y estoy muy contento", apunta Antonio, que antes trabajó durante nueve años en el servicio y la bodega del espacio Gourmet Experience en El Corte Inglés.

En su formación han sido fundamentales los cursos realizados en el CdT y en la Escuela de Catas de Alicante, donde consiguió el premio a la excelencia del Curso de Sumiller Profesional de la Cámara de Comercio de Alicante en 2018 -"ahí ya me enamoré del mundo del vino", destaca-, así como el diploma WSET (Wine & Spirit Education Trust) en nivel 3.

"La formación es súper importante y a mí me gusta mejorar y aprender cada día", incide Antonio Martínez que no se olvida de sus formadores Miguel Ángel Garri, Antonio Llorens, Ángel Iborra, Sergio García y Pedro Ruiz, entre otros, a quienes agradece las lecciones aprendidas, así como a su padre, Víctor Martínez -"que siempre me animó y me empujó", añade- y a toda su familia.