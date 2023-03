Los hábitos de consumo han cambiado con respecto a décadas anteriores y cada vez son más las personas que salen habitualmente a comer o cenar fuera. O a desayunar, almorzar (tradición típicamente valenciana), merendar o sencillamente a tomar algo. Da igual, bares y restaurantes son siempre un punto de encuentro entre amigos y un escenario perfecto para compartir tiempo con la familia ante una tapa o un buen plato de cocina.

Sin embargo, pese a esa especie de simbiosis con bares y restaurantes, muchos son los comensales que no saben que tienen derecho a recibir gratis un producto que siempre (o casi siempre) piden durante las comidas o cenas, por el que se paga y que desde hace meses es totalmente gratis.

Todo dependerá, obviamente, de lo que te pongan sobre la mesa. Pero has de saber que, a partir del 9 de abril de 2022, tienes derecho a pedir este producto sin envasar y que, en este caso, ha de ser totalmente gratis. Y lo mejor: en ningún establecimiento pueden decirte que no tienen o que no lo sirven así: no, porque ahora están obligados por ley a ofrecerlo. Se trata de algo tan imprescindible y común como el agua.

Agua gratis: qué pasa en otros países de Europa

En otros países, como Francia, o muchos puntos del Reino Unido, es tradicional que al pedir agua durante las comidas o las cenas, lo que saquen a los comensales sea una jarra con agua fresca. Es agua del grifo, pero es agua potable; otra cosa será si nos gusta más su sabor o menos, como sucede con las marcas de cerveza, vino o refrescos. Pero esa jarra de agua es gratis y tan saludable como la embotellada.

En algunos lugares incluso tienen a disposición de los clientes varios depósitos con aguas saborizadas (aderezadas con limón, menta u otros elementos) y, a su lado, un buen número de vasos para que los comensales se sirvan la que quieran y rellenen el vaso todas las veces que deseen. Y todo gratis. Sin coste para el consumidor.

Desde el 9 de abril de 2022, los bares y restaurantes españoles (o cualquier otro local en el que se sirvan bebidas y/o comidas) están obligados por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular a ofrecer a sus clientes la posibilidad de beber agua del grifo, no envasada, por la que no podrán cobrarles.

Así, deben facilitarles una jarra de agua o un vaso (según lo que pida el comensal) totalmente gratis. Otra cosa es que el cliente la rechace y prefiera beber agua embotellada, por la que sí tendrá que pagar.

Esta es una reivindicación histórica de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que desde hace años pedía que la medida se hiciese efectiva a nivel nacional, como finalmente ha sido. Con la iniciativa se pretende apostar por un consumo racional y sostenible y, sobre todo, limitar la utilización de envases de un solo uso y fundamentalmente de los plásticos desechables.