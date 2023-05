El cocinero estrella Michelin Dabiz Muñoz está dando mucho de que hablar por sus últimas declaraciones. El cocinero madrileño, marido de la presentadora Cristina Pedroche, ha anunciado que ha probado el semen y que le ha "volado la cabeza".

Aunque no se asusten. No estamos hablando del semen humano, sino del semen del pez globo, un manjar en Japón, hasta donde ha viajado el cocinero para probarlo.

El shirako, que así es como se llaman el semen de pez globo, es una delicia muy apreciada en Japón, donde se suele utilizar el de rape, bacalao, pulpo o pez globo, cocinándolo frito o en salsa. Este semen en cuestión se encuentra en una bolsa, dentro del cuerpo del macho.

No es la primera vez que el cocinero Dabiz Muñoz prueba el semen de animal. Ya lo hizo hace años. Probó el de pulpo. "Es el primer semen que pruebo y me ha encantado. No será el último", comentó el cocinero de DiverXO tras aquel viaje a Japón.

Muñoz se plantea incluir este elemento, el semen, en sus famosos platos del DiverXO. Aunque no es el único cocinero español que incluya este "manjar" en el menú. Ferran Adrià utilizó el semen de caballa en elBulli.