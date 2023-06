Durante la Feria, Fotur instalará el Área de Ocio Music Fest donde habrá matinal-tardeo-noche de entrada libre durante los tres días y se podrá escuchar música en directo con l@s siguientes Dj’s en cartel: Angie Rool DJ (Prodj), Jesús Brisa (Espiral), Jorge Peñalva (Remember de les Arts), Larry Dj (Prodj), Salva Gómez (Evento) y Víctor Pérez (The Face/ Homenaje a la Ruta 90s & 2Mil). A ello se sumará animación, coctails y aperitivos. Una pre-party avance para lo que será el sábado siguiente el Tardeo Remember el Perelló Tomate Festival, con las principales salas de la Ruta y sus Djs. Un fin de semana intenso donde se podrá disfrutar de la gastronomía junto la cultura festiva musical centrada en el producto estrella del municipio y actividades como: mercado tradicional, concursos de platos elaborados con tomate, talleres, degustaciones, catas, pasacalles, visitas guiadas, atracciones infantiles, exhibición de maquinaria agrícola utilizada en el cultivo del tomate, zona lúdica, etc. Con el objetivo de dar un salto cualitativo a la Feria Gastronómica, este año, cuenta con una novedad, todos los expositores provienen del sector gastronómico y agroalimentario del ámbito de la Comunitat Valenciana y del resto de España. Y además esta edición, habrá una zona dedicada específicamente a la artesanía, que dará mayor diversidad al evento. En cuanto al horario de la Feria, se inaugurará el viernes 2 de junio a las 19:00 h y permanecerá abierta hasta las 23:00 h. El sábado 3 de junio la feria se abrirá a las 10:00 h hasta las 15:00 h y se volverá a abrir a las 17:00 y finalizará a las 23:00 h y el domingo 4 de junio, se abrirá a las 10:00 h de la mañana y se cerrará a las 15:00 h, volviéndose a abrir a las 17:00 h y finalizará a las 21:00 h. El evento está organizado por el Ayuntamiento de El Perelló con la colaboración de Fotur, Turisme Comunitat Valenciana, l’Exquisit Mediterrani, Prodj CV y 2000 Fest, Valencia No Duerme, Consumo Moderado, Sonido de Valencia y Homenaje a la Ruta 90S & 2Mil. En 2023 la Feria del Tomate de El Perelló llega a su décima edición y contará con multitud de expositores de los sectores gastronómico y agroalimentario de toda España y más de 90 stands distribuidos en el recinto que ocupará la Vía Sucronense y calles adyacentes, que son la calle Las Escuelas, Barón de Ruaya, calle Castellón y calle de Narcis Monturiol.