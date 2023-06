El ceviche (que, según el lugar en el que preguntemos, puede ser ceviche, cebiche, seviche o sebiche) es un plato de la gastronomía latinoamericana que resulta ideal para el verano, ya que es fresco y sabroso y el potente aroma de la lima combina a la perfección con el gusto del pescado. Probablemente su versión más popular en España es la peruana, que, por lo general, se hace con corvina, aunque funciona perfectamente con muchos otros pescados.

Hoy te traemos unos consejos imprescindibles si vas a ponerte manos a la obra y vas a llevarlo a tu cocina. Tanto si lo has intentado antes como si esta va a ser tu primera vez, es conveniente que tengas en cuenta estos truquitos para que hasta los mismos peruanos tengan que admitir que tu ceviche es de primera categoría.

En primer lugar, el pescado debe ser muy fresco. La principal particularidad del ceviche es que el pescado no se cocina con fuego, sino con el ácido de la lima, así que es mejor usar piezas que lleven muy poco tiempo en la pescadería. Eso sí, mejor prevenir que curar: congela la corvina (o el pescado que uses) al menos dos días antes de empezar a cocinar.

El picante del ceviche, por lo general, no es un ardor en la boca, sino un cosquilleo agradable. Para encontrar el punto óptimo, lo ideal es conseguir ají peruano, a ser posible amarillo o limo. Con una pequeña porción será suficiente. Si no consigues encontrar ajíes, puedes usar guindilla roja, aunque asegurándote de que no sean muy picantes.

El zumo de la lima es un ingrediente clave, pero, a riesgo de desperdiciar un poco, no exprimas las limas por completo. Lo mejor es apretar hasta que hayan soltado tres cuartas partes del jugo y luego tirar el resto, porque la parte blanca y la cáscara pueden amargar un poco el zumo.

El corte del pescado ha de ser tratado con un cuidado especial. Los tacos de corvina deben tener aproximadamente 1,5 centímetros de lado. Cortándolos en dados nos aseguramos de que el ácido de la lima cocina el pescado por todas partes.

La leche de tigre, aunque desconocida en la cocina española, es esencial en este plato. Se trata del líquido resultante de incorporar al pescado el zumo de la lima, el ají, el cilantro y la cebolla morada. Cuando se cocina la corvina, el propio pescado suelta algo de líquido que se mezcla con todo lo demás y aporta también sabor. Aunque, según la receta, el tiempo que debe pasar "a remojo" el pescado oscila entre los diez minutos y varias horas, la leche de tigre es siempre un elemento crucial para darle al ceviche su esencia.

Por último, acompaña siempre este plato con guarniciones. El choclo (maíz cocido) y el boniato asado son dos de los ingredientes más habituales con los que se sirve el ceviche, aunque puedes experimentar con pimiento, la yuca cocida o maíz tostado. Encuentra la combinación que más te guste.

Como detalle extra, aunque la corvina es el pescado por excelencia para el ceviche, no te cortes a la hora de probar otros productos, como el calamar, el pulpo, la merluza o casi cualquier pescado con carne blanca y tersa. ¡Está espectacular de cualquier manera!