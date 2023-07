La inteligencia artificial (IA) se centra en la creación de sistemas informáticos que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana como el aprendizaje, la percepción, la comprensión del lenguaje natural y la toma de decisiones.

La inteligencia artificial se está utilizando en una amplia variedad de campos, desde la atención médica hasta el transporte y la logística, y se espera que su impacto siga creciendo en el futuro. Sin embargo, también hay preocupaciones sobre el impacto de la IA en el mercado laboral y la privacidad y la seguridad de los datos.

Uno de los sectores al que también ha llegado la IA es la gastronomía. Y es que es muy sencillo hablar con el Chat GPT para pedirle, nada más y nada menos, algo tan delicado como la receta tradicional de la paella valenciana.

¿Será capaz la inteligencia artificial de encontrar la verdadera receta de la paella valenciana o, por el contrario, ofrecerá una elaboración más propia del 'arroz con cosas' que del plato valenciano por excelencia? Juzguen ustedes mismos.

La paella valenciana, según la inteligencia artificial

La receta tradicional de la paella valenciana, según la IA, es la siguiente:

Ingredientes:

400 gramos de arroz

1 pollo troceado

1 conejo troceado

400 gramos de judía verde

300 gramos de garrofón (judión)

1 tomate maduro

2 dientes de ajo

1 cucharada de pimentón dulce

Azafrán

Aceite de oliva

Sal

Agua

Preparación de la paella valenciana:

Coloca una paellera o sartén grande en el fuego y agrega un poco de aceite de oliva. Cuando esté caliente, añade el pollo y el conejo, salpimenta y fríe hasta que estén dorados. Retira de la paellera y reserva. En la misma paellera, añade las judías verdes y el garrofón y fríe durante unos minutos. Añade el tomate rallado y los dientes de ajo picados y fríe hasta que se ablanden. Agrega el pimentón y el azafrán y mezcla bien. Vuelve a colocar el pollo y el conejo en la paellera y agrega suficiente agua para cubrir los ingredientes. Deja cocinar durante unos 20 minutos. Añade el arroz a la paellera y mezcla bien con el resto de los ingredientes. Agrega más agua (aproximadamente el doble de la cantidad de arroz que has utilizado) y sazona con sal al gusto. Deja cocinar durante unos 18 minutos a fuego medio. Cuando el agua se haya evaporado, coloca una hoja de papel de aluminio sobre la paella y deja reposar durante unos minutos.

Paella valenciana

Sin embargo, y pese a que en la receta de la paella valenciana, la inteligencia artificial no contempla la introducción de pimiento, cuando se le pregunta por este plato tan tradicional, sí lo incluye. En concreto, la IA asegura que la paella valenciana es "un arroz cocido en una paellera (una sartén ancha y poco profunda) con una variedad de ingredientes que puede incluir pollo, conejo, judías verdes, garrofón (una especie de alubia grande y plana), tomate, pimiento, ajo y azafrán".

Para la inteligencia artificial, además, la paella no se cocina en recintos cerrados, sino al aire libre. No habla de si hay que hacerlo a leña o con gas, sólo que se hace en el exterior y lo más curioso: que hay que agitar el caldero con frecuencia, como si fuese un pil-pil: "La paella se cocina al aire libre sobre una llama abierta y se agita con frecuencia para asegurarse de que el arroz se cocine de manera uniforme y no se pegue al fondo de la paellera. Una vez que el arroz se ha cocido, se sirve caliente o se puede disfrutar directamente de la paellera", detalla el Chat GPT de inteligencia artificial.