Aviso para los puristas. Si eres de los que crees que la freidora de aire no sirve para nada no sigas leyendo porque te vamos a dar las claves para hacer uno de los platos más típicos y reconocidos de la gastronomía española en este aparato de cocina. Y es que las freidoras de aire no solo sirven para 'freir' patatas sin casi aceite y lograr, por ejemplo, unas alitas de pollo o una croquetas muy sabrosas pero mucho más saludables. También permite hacer una tortilla de patatas muy sabrosa y jugosa con solo un par de trucos.

La freidora de aire consigue un resultado muy bueno en este plato y, además, logra una versión con mucha menos grasa que la versión original. Y no se trata de utilizar solo la freidora en el último paso no... sino en todos, incluido la fritura y pochado de la patata y la cebolla. El secreto está en el tiempo y añadir un poco más de aceite del que requieren estos aparatos para 'freir' las patatas. Tres cosas que puedes hacer con una freidora de aire y que nunca habrías imaginado Ingredientes para hacer la tortilla de patata Cuatro patatas

Una cebolla

Cuatro huevos

Aceite

Sal ¿Cómo hacer la tortilla en la freidora de aire? El proceso no varía mucho del tradicional, salvo por el hecho de que en lugar una sarten se utiliza la freidora de aire. En primer lugar hay que pelar las patatas y cortarlas en finas láminas. Cuando estén listas, introdúcelas en la freidora con unas tres o cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva. Precalienta la freidora de aire de forma manual durante 3 minutos a 200 ℃. Mezcla las patatas con las cucharadas de aceite de oliva virgen extra y 1 pizca de sal fina, y ponlas en un recipiente apto para freidora de aire o directamente en la cubeta.

Programa 25 minutos a 200 ℃. Cada 10 minutos, remueve las patatas para que cambien de posición. Este paso es importante para que todas las patatas se cocinen de forma homogénea.

Cuando queden 15 minutos mete las cebolla troceada

Finalizada la fritura, retira de la freidora de aire la mezcla y ponla en un bol

Bate los huevos con un poco de sal y añádelos a la mezcla de las patatas y la cebolla. Deja reposar 5 minutos para la patata se hidrate con el huevo

Forra 1 recipiente redondo de 16 cm de diámetro (apto para altas temperaturas) con 1 hoja de papel para hornear y echa la mezcla

Deja que se cocine durante 10 minutos a 180 ℃. Con este tiempo, la superficie de la tortilla de patatas quedará perfectamente hecha.

Pasados los 10 minutos, retira la tortilla de patatas del molde, dale la vuelta y ponla directamente sobre la rejilla de la cubeta.

Vuelve a ponerla dentro de la freidora 3 minutos a 180 ℃. La tortilla estará lista