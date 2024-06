El buen tiempo invita a abrir la nevera y tomar una bebida bien fr√≠a para refrescarse. ¬ŅQu√© te parecer√≠a poder crear tu refresco favorito, a tu gusto, en menos de un minuto? Y sin salir de casa. Esto ya es posible gracias a SodaStream, que ha presentado su amplia gama de nuevos sabores con los que poder convertir el agua con gas en tu refresco favorito.

Son seis nuevos concentrados: Pepsi, Pepsi Zero, 7UP, 7UP Zero, Mirinda y Mirinda Zero, una aut√©ntica revoluci√≥n que pretende cambiar la forma en la que beben los espa√Īoles.

Un mundo de posibilidades

Cada botella de concentrado permite crear hasta nueve litros de refresco, lo que supone un ahorro para los consumidores, tanto económico como de espacio.

SodaStream lleg√≥ a Espa√Īa en 2022 con el objetivo de introducir nuevos h√°bitos de consumo y ofrecer una alternativa para beber de forma personalizada gracias a sus m√°quinas gasificadoras que permiten crear infinidad de bebidas.

Ahora convertir el agua con gas en el refresco Pepsi que prefiera seg√ļn la ocasi√≥n ya es una realidad, donde adem√°s el consumidor tendr√° el poder de elegir c√≥mo quiere beber, seleccionando su sabor favorito y a√Īadiendo el nivel de gas que le apetezca con tan solo pulsar un bot√≥n.

Deliciosos cócteles

La marca, que pertenece al Grupo PepsiCo, ofrece la f√≥rmula perfecta desarrollada espec√≠ficamente para SodaStream, para crear tu refresco favorito en casa, ya sea Pepsi, 7UP o Mirinda. El mismo sabor de siempre, pero con muchas ventajas a√Īadidas, ya que podr√°s disfrutar de todos ellos cuando te apetezca, 100% a tu gusto, siempre con el nivel de gas perfecto ya que est√°n hechos en el momento, y siempre disponibles. As√≠, SodaStream ofrece una alternativa perfecta a las bebidas ‚Äúready to drink‚ÄĚ reemplazando miles de botellas de pl√°stico de un solo uso y evitando cargar y almacenar pesadas botellas en casa.

Brindis con celebrities e influencers

Para la ocasi√≥n, SodaStream celebr√≥ una gran fiesta, que tuvo lugar en el conocido restaurante N√≥mada de Madrid, asistieron numerosas caras conocidas como: Samanta Vallejo N√°jera, Lucia B√°rcena, Ana Moya, Marta Oria, la actriz Bel√©n √Čcija, Daniel Arias, Luc Loren, Javier de Miguel, Roxana Zurdo, la ex concursante de Masterchef Ofelia Hentschel, Carola Baleztena e Isabela Ruiz de Rato. Adem√°s, Jaime Terr√≥n (Melocos) ameniz√≥ la fiesta con un concierto en directo.¬†

Eduardo Su√°rez, director general de SodaStream para Espa√Īa y Portugal, afirm√≥ en la fiesta que ‚Äúeste lanzamiento supone un antes y un despu√©s en la forma de beber de los espa√Īoles. Adem√°s, es un gran salto en cuanto a posicionamiento para SodaStream, ya que a partir de ahora ofreceremos a los consumidores la posibilidad no solo de crear su agua con gas en casa, sino de preparar sus sabores favoritos de siempre, gracias a los nuevos concentrados Pepsi‚ÄĚ.

Durante la fiesta, los invitados pudieron degustar cuatro cócteles diferentes, sabrosos y refrescantes:

Mojito : Todo un cl√°sico con aromas de Cuba y el toque especial de las burbujas de SodaStream. Saborea el aroma a hierbabuena y lima con la esencia del ron, agua con gas y az√ļcar moreno.

: Todo un cl√°sico con aromas de Cuba y el toque especial de las burbujas de SodaStream. Saborea el aroma a hierbabuena y lima con la esencia del ron, agua con gas y az√ļcar moreno. Rebujito : Una fusi√≥n perfecta entre un vino semi-dulce y el sabor 7UP de SodaStream. Disfruta de este c√≥ctel t√≠pico espa√Īol y sorpr√©ndete con el refrescante toque del zumo de lima y el intenso aroma de la hierbabuena.

: Una fusi√≥n perfecta entre un vino semi-dulce y el sabor 7UP de SodaStream. Disfruta de este c√≥ctel t√≠pico espa√Īol y sorpr√©ndete con el refrescante toque del zumo de lima y el intenso aroma de la hierbabuena. Cuba Libre : ¬°Una combinaci√≥n de siempre con un sabor que te sorprender√°! Prueba la intensidad del sabor Pepsi de SodaStream con un toque de lima y el destilado m√°s antiguo del mundo: el ron.¬†¬†

: ¡Una combinación de siempre con un sabor que te sorprenderá! Prueba la intensidad del sabor Pepsi de SodaStream con un toque de lima y el destilado más antiguo del mundo: el ron.   Pompette: Sorpréndete con la exótica esencia de la canela, el sabor Mirinda de SodaStream, la intensidad del Vodka y el toque cítrico de la lima. Un delicioso cóctel que no te dejará indiferente. 

M√°s sobre SodaStream

SodaStream, fundada en 1903, es la marca n¬ļ 1 a nivel mundial de agua con gas con presencia en 46 pa√≠ses y m√°s de 90.000 puntos de venta en los 6 continentes.

La misión de SodaStream es revolucionar el sector de las bebidas a través de formas simples y creativas de preparar y disfrutar de una nueva forma de beber.

Además, SodaStream tiene el compromiso de promover un hábito de consumo sostenible, reemplazando miles de botellas de plástico de un solo uso, y contribuyendo a cuidar del medioambiente. Una opción mejor para ti, mejor para el planeta.

Sus m√°quinas, premiadas internacionalmente por su dise√Īo cuidado e innovador, encajan a la perfecci√≥n en cualquier cocina y est√°n disponibles en tres modelos, Terra, Art y Duo, que puedes encontrar en la web de SodaStream www.sodastream.es, El Corte Ingl√©s, Hipercor, Costco y Amazon.