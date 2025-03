Las “casas de comidas” La Finca y Bagá nuevos tres soles de la Guía Repsol 2025.

Las modernas “casas de comidas” La Finca de Susi Díaz, en Elche, y Bagá de Pedro Sánchez, en Jaén, han sido los dos únicos nuevos restaurantes reconocidos con tres soles por la Guía Repsol 2025.

Con el lema 'Tenerife tiene más que un sol', la gala de la edición 2025, celebrada este lunes en el Teatro Guimerá también ha reconocido con dos soles a 17 nuevos establecimientos de toda España y a otros 71 con 1 Sol.

Los 17 nuevos dos Soles son Alevante (Chiclana de la Frontera, Cádiz), Bakea (Mungia, Bizkaia), Cebo (Madrid), Enigma (Barcelona), Esperit Roca (Sant Julià de Ramis, Girona), Kamín (León), Kappo (Madrid), L’Aliança d’Anglés (Anglés, Girona), La Tasquería (Madrid), Laia Erretegia (Hondarribia, Gipuzkoa), Lana (Madrid), Local de Ensayo (Murcia), Narru (San Sebastián), Poemas by Hermanos Padrón (Las Palmas de Gran Canaria), VelascoAbellá (Madrid), Verdejo (Madrid) y Villa Retiro (Xerta, Tarragona).

Los soles reconocen la calidad y buen hacer de restaurantes de toda España seleccionados por un equipo de unos sesenta inspectores que conocen la oferta gastronómica de su región y, pese a que no tienen vínculos directos con la hostelería, comparten la pasión por la gastronomía y por descubrir restaurantes que merecen ser reconocidos y recomendados.

Según la Guía Repsol, la mayoría de los nuevo restaurantes reconocidos comparten el concepto "casa de comidas" en los que los chefs parten de productos cotidianos para sorprender a los comensales con nuevas texturas o en la combinación de los ingredientes.

Además, 71 nuevos establecimientos han sido distinguidos con un sol en la Guía Repsol 2025.

Menús más cortos y asequibles

Entre estos, cada vez son más los jóvenes cocineros que apuestan por la fórmula de menús gastronómicos más cortos y con cartas pensadas para compartir, a un precio más asequible.

Propuestas de alta cocina que buscan que los clientes tengan la opción de pedir un menú de siete u ocho pases que, en muchos casos, no supera los 40 o 50 euros; o componer su propia degustación a través de la carta según el momento y la compañía.

Otra tendencia identificada por la Guía Repsol, es la vuelta al pueblo, donde los nuevos cocineros encuentran la tranquilidad y la libertad para desarrollar una cocina personal y distintiva, en la que suele estar involucrada parte de la familia.

Como la nueva tres soles, Susi Díaz, que busca despertar emociones asociadas al paladar de su infancia, mientras que Sánchez “es un revolucionario, que logra con solo dos o tres ingredientes zarandear lo que se da por supuesto con el fin de resetear la memoria gustativa y abrir la mente”, asegura la Guía.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha destacado en la gala “la voluntad de los chefs por impulsar económicamente el entorno, colaborando con productores, artesanos y otros negocios locales. Un compromiso que crea comunidad y es clave para seguir creciendo”.

Casas de comidas: autenticidad, cercanía y legado

Por su parte, la directora de Guía Repsol, María Ritter, ha apuntado que “el concepto ‘casa de comidas’ contiene ingredientes tan poderosos como la autenticidad, la cercanía y el orgullo de convertir el legado en platos sorprendentes”.

“En las casas de comidas se han fraguado grandes nombres de la cocina, como Arzak, Berasategui, los hermanos Roca, entre otros. Hoy, muchos de los nuevos soles Guía Repsol de 2025 han tomado el testigo”, ha señalado.

La cocina de Susi Díaz en ‘La Finca’, con 40 años de profesión, ha sido muy aplaudida: “Hacer un plato con el recuerdo es más importante que pensar en el futuro", ha dicho.

"Hay una receta de mi abuela que me hacía feliz, un escabeche de caballa, y le he dado vueltas para ponerlo al día con la técnica y el control de los tiempos de hoy, respetando el producto al máximo para que salga en plenitud a la mesa y solo con el aroma despierte al comensal”, ha explicado.

Díaz, quien abrió su restaurante hace 40 años en una antigua casa de labor, explica que “todo el jardín es comestible” y de ahí salen las hierbas, frutas y verduras que utiliza en sus platos y que acompañan al pescado “bien fresco porque tenemos el mar a 10 minutos”.

Por su parte, Pedro Sánchez, de ‘Bagá’, es uno de los cocineros más alabados por sus colegas, que van en peregrinación hasta su restaurante para probar una de las cocinas más inclasificables del panorama gastronómico.

“Pienso más en lo que me va pidiendo el producto que en el plato, y trato de visualizarlo como si no lo conociera, sin prejuicios, para poder tratarlo de otra manera. Para mí, el sabor no lo es todo; en unos platos busco texturas; en otros, sensaciones o solo la acidez, la sal o el azúcar, al margen de lo demás”, explica.