World Paella Day 2025: València celebra la paella como patrimonio universal

El próximo 20 de septiembre, la ciudad de València volverá a convertirse en el epicentro gastronómico internacional con la celebración del World Paella Day 2025 , una cita que trasciende lo culinario para reivindicar a la paella como un verdadero lenguaje universal. El evento, que este año se desarrollará en el Tinglado 2 de La Marina de València (Plaça de l’Aigua), contará con un programa lleno de actividades para locales y visitantes bajo el lema ‘Paella, un idioma universal’.

El plato más emblemático de la Comunitat Valenciana no es solo una receta: es una forma de entender la vida, de compartir mesa, de celebrar con familia y amigos. Cada 20 de septiembre, València abre sus puertas al mundo para reivindicar su plato más universal, demostrando que la paella es mucho más que arroz: es historia, tradición, paisaje y cultura mediterránea.

El gran reto internacional

El acto central será, como cada año, un certamen en el que 12 chefs internacionales competirán por el título de mejor paella del mundo cocinada fuera de España. Seleccionados entre más de medio centenar de aspirantes, los cocineros llegan a València con el reto de reinterpretar la paella con su propio bagaje culinario, siempre respetando la esencia de un plato que ha viajado por todo el planeta.

Participantes en el World Paella Day de 2024. / ED

Durante su estancia, los participantes recorrerán enclaves clave de la identidad valenciana: la Albufera, la huerta, los mercados municipales y la Lonja del pescado. La idea es que comprendan de primera mano de dónde viene cada ingrediente, por qué la paella no se entiende sin el territorio que la alimenta y cómo este plato se ha convertido en emblema de una forma de vivir ligada al mar y a la tierra.

Fiesta popular abierta a todos

El concurso se podrá seguir en directo en el Tinglado 2 y contará con un ambiente festivo, degustaciones de paella a precios populares, showcookings y actividades complementarias para que tanto los valencianos como los turistas disfruten de una jornada inolvidable. La intención es que el público viva la emoción de la competición, pero también que se sienta parte de una fiesta popular en torno a la gastronomía.

Una iniciativa de alcance global

Impulsado por el Ayuntamiento de València y Visit València, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, Diputació y Turespaña, el World Paella Day no solo celebra el plato más internacional de la Comunitat, sino que proyecta a la ciudad al mundo como un destino gastronómico sostenible y saludable. La paella es el mejor embajador de la cultura mediterránea, y cada septiembre València lo recuerda con una cita que sigue creciendo año tras año.