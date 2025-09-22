Paco Morales, Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025

El cocinero cordobés Paco Morales, tres estrellas Michelin, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025, tal y como recoge el acta del jurado de la Real Academia de Gastronomía, que se ha reunido este lunes. La Real Academia de Gastronomía reconoce con esta categoría al profesional de cocina que haya desarrollado una labor destacada en un restaurante ubicado en España. Presidido por el Premio Nacional de Gastronomía Ángel León (Aponiente), ha estado formado por los también premios nacionales Oriol Castro (Disfrutar) y Ricard Camarena (Ricard Camarena), los académicos Borja Beneyto, Cuchita Lluch, José Carlos Capel y Lourdes Plana, así como por Luis Suárez de Lezo y Miguel Loya, presidente y secretario general de la RAG.

Después de crecer profesionalmente en referentes como Mugaritz o elBulli y liderar proyectos como Senzone o la cocina del Hotel Ferrero, Paco Morales, Premio Especial de los Cordobeses del Año de Diario Córdoba, volvió a su Córdoba natal para hacer realidad su sueño más personal en 2016: Noor, conviertiéndose en una de las figuras más destacadas de la gastronomía española actual. Su capacidad de innovación y su personalidad le han permitido acercar a la actualidad los aromas y sabores más refinados de Al-Ándalus para recrearlos con maestría en clave contemporánea.

“Tiene una forma de contar su cocina única. Ves un plato de Paco desde cualquier parte del mundo y lo reconoces. Tener un sello tan personal es muy difícil”, ha asegurado Ángel León. El jurado ha destacado su trayectoria acreditada, su filosofía y su apuesta por su tierra tan decidida y atrevida. “En todos sus registros hay rigor intelectual, sensibilidad estética reconocible y precisión técnica. Noor es un proyecto único, donde hay investigación de fuentes históricas y una traslación a la cocina, con técnicas contemporáneas, espectacular”.

Para la Real Academia de Gastronomía "es un premio con mucho significado porque estamos haciendo especial incidencia en que la gastronomía no solo es comer, "es cultura, tradición, historia, territorio… y Paco Morales representa muy bien esa unión”, ha apuntado Luis Suárez de Lezo, presidente de la institución.

El cocinero ha celebrado la noticia con estas palabras: “Recibir el Premio Nacional de Gastronomía trasciende por completo al reconocimiento individual. Siento una emoción tan profunda que me hace recordar todo lo vivido hasta ahora, cada servicio, cada investigación, cada conversación con historiadores y artistas, cada plato que hemos creado estos 10 años en Noor. Siempre he creído que la gastronomía es una forma de pensamiento, una expresión cultural que permite contar quiénes fuimos y hacia dónde podemos ir”.

La gala, en Granada

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 se celebrará el 20 de octubre en Granada. Por primera vez en su historia, la ceremonia se traslada fuera de Madrid con el fin de celebrar las identidades locales. El evento cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada, a través de su marca distintiva ‘Sabor Granada’, el Ayuntamiento de Granada, así como con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, la gala cuenta con el patrocinio de CaixaBank, Mahou San Miguel, Kia, El Corte Inglés y Meliá Granada como hotel sede.