Arroz meloso con setas y caldo de huesos: la receta saludable del canal cocina Milar junto a Herbolario Navarro
Olivia Díaz
El canal de cocina de Milar dedica su nuevo capítulo a una receta que une tradición, innovación y bienestar: un arroz meloso con setas y caldo de huesos, preparado en colaboración con Herbolario Navarro.
En esta ocasión, el programa cuenta con la participación de Pepe Navarro, heredero y alma del histórico establecimiento valenciano fundado en 1771, que desde hace más de dos siglos promueve una vida saludable y natural. Junto a él, se elabora un plato rico en colágeno y proteínas vegetales, ideal para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.
La receta se cocina sobre una placa de inducción Siemens con extractor integrado, que permite trabajar sin humos y con total comodidad, incorporando funciones como la pausa inteligente, perfecta para atender cualquier imprevisto sin perder el ritmo en la cocina.
Durante el episodio, la conversación gira en torno a la alimentación consciente, la cocina de aprovechamiento, el respeto por el planeta y el valor de las tradiciones familiares. Un espacio que invita a reflexionar sobre la relación entre salud y gastronomía, sin dejar de lado el placer de cocinar en casa.
Como colofón dulce, unas bolitas de coco y yogur vegetal, un postre fácil, saludable y delicioso cuyos ingredientes también pueden encontrarse en Herbolario Navarro.
