Receta de curry de garbanzos y hábitos saludables en el canal de cocina de Milar con Bestcycling
Olivia Díaz
En una nueva entrega del canal de cocina de Milar, Nacho y César Bosquet, fundadores de la app de entrenamiento Bestcycling, se adentran entre fogones para preparar una receta tan deliciosa como saludable: curry de garbanzos con leche de coco y verduras.
Con un ambiente distendido y mucho humor, la grabación se convierte en una charla sobre cocina consciente, hábitos saludables y la conexión entre deporte y alimentación como pilares de una vida activa y equilibrada. Mientras Nacho demuestra su habilidad culinaria, los hermanos Bosquet comparten la inspiradora historia de Bestcycling, un proyecto nacido en un pequeño gimnasio de Valencia que hoy reúne a miles de usuarios en torno al entrenamiento y el bienestar.
La receta cobra vida sobre una placa con extractor integrado de Siemens, que elimina el humo con facilidad y permite cocinar en espacios reducidos, sin reformas ni complicaciones. Una muestra de cómo la tecnología puede aportar funcionalidad y diseño al día a día.
El resultado es una combinación perfecta entre sabor, salud y motivación: una cocina que invita a cuidarse, disfrutar y vivir mejor.
