Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Receta de curry de garbanzos y hábitos saludables en el canal de cocina de Milar con Bestcycling

Receta de curry de garbanzos y hábitos saludables en el canal de cocina de Milar con Bestcycling

Olivia Díaz

En una nueva entrega del canal de cocina de Milar, Nacho y César Bosquet, fundadores de la app de entrenamiento Bestcycling, se adentran entre fogones para preparar una receta tan deliciosa como saludable: curry de garbanzos con leche de coco y verduras.

Con un ambiente distendido y mucho humor, la grabación se convierte en una charla sobre cocina consciente, hábitos saludables y la conexión entre deporte y alimentación como pilares de una vida activa y equilibrada. Mientras Nacho demuestra su habilidad culinaria, los hermanos Bosquet comparten la inspiradora historia de Bestcycling, un proyecto nacido en un pequeño gimnasio de Valencia que hoy reúne a miles de usuarios en torno al entrenamiento y el bienestar.

La receta cobra vida sobre una placa con extractor integrado de Siemens, que elimina el humo con facilidad y permite cocinar en espacios reducidos, sin reformas ni complicaciones. Una muestra de cómo la tecnología puede aportar funcionalidad y diseño al día a día.

El resultado es una combinación perfecta entre sabor, salud y motivación: una cocina que invita a cuidarse, disfrutar y vivir mejor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
  2. Una joven de 20 años muere atropellada por un camión de reparto en València
  3. Los 40 Music Awards en el Roig Arena, en directo: todas las actuaciones, invitados y la alfombra roja en Valencia
  4. Dónde ver en directo la gala de Los40 Music Awards
  5. La acusación de Acció Cultural pide un vídeo de À Punt en el que se oye a Pradas decir: 'Es una explosión en todas partes: Carlet, Chiva, Utiel
  6. El bando fallero prohíbe las verbenas nocturnas en tres comisiones del casco histórico y recomienda no hacerlas a toda Ciutat Vella y Russafa
  7. La 'abuela' de la comarca de la Safor cumple 108 años
  8. Detenido en Requena el hombre que mató a tiros a otro en Xirivella

El fondo catarí interesado en comprar el Getafe quiso invertir en el Valencia y el Levante

El fondo catarí interesado en comprar el Getafe quiso invertir en el Valencia y el Levante

El Sevilla amarra de penalti los tres puntos ante Osasuna

El Sevilla amarra de penalti los tres puntos ante Osasuna

Eros Recio defiende la 'superidad' en la Conferencia de Berlín 2025

Eros Recio defiende la 'superidad' en la Conferencia de Berlín 2025

Pago de Tharsys: enoturismo en un pago único

Pago de Tharsys: enoturismo en un pago único

Murviedro: una bodega ‘urbana’ en el corazón del vino

Murviedro: una bodega ‘urbana’ en el corazón del vino

Vera de Estenas: la magia de despertarse entre viñedos

Vera de Estenas: la magia de despertarse entre viñedos

Celler del Roure: tipicidad, origen y respeto al entorno

Celler del Roure: tipicidad, origen y respeto al entorno

Bodega La Viña: experiencias singulares en el Valle de Alforins

Bodega La Viña: experiencias singulares en el Valle de Alforins
Tracking Pixel Contents