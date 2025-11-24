Aitor Martínez, del restaurante Can Ros, gana el III Concurs Internacional i Professional d’All i Pebre
El Port de Catarroja acoge la tercera edición de este certamen que reivindica el peso de la tradición con aires de futuro
Cualquiera que sea feliz cuando se sienta a la mesa lo tiene claro: detrás de un guiso hay más arte que, seguramente, en la obra de algunos de los artistas que todos tenemos en la mente. Originalidad, creatividad y una armoniosa composición de los elementos es lo que se pudo saborear en los platos participantes en el III Concurs Internacional i Professional d’All i Pebre que se ha celebrado esta mañana de lunes en el Port de Catarroja.
La premisa estaba clara, los platos de los concursantes tenían que ser una reinterpretación de este tradicional plato en la que ejecución fuera precisa y cuyo sabor nos trasladara indudablemente a esta receta con tanto peso en nuestras raíces. Con este punto de partida fue la receta de Aitor Martínez, del restaurante Can Ros, la vencedora del certamen. El ‘All i Pebre en su Hábitat’, compuesto de un pilpil de all i pebre como plato principal y un tronco de patata con su guiso como secuencia, sorprendió al jurado por su técnica, presentación y originalidad. Esta decisión fue tomada los miembros del jurado, conformado por Marina Falcó, periodista de Levante-EMV; Paula Pons, directora de Guía Hedonista; Germán Carrizo, chef de Fierro; Miguel Barrera, chef de Cal Paradís y Paco González, crítico de El Periódico Mediterráneo.
La tercera edición del concurso creativo organizado por el Club de Producte del Port de Catarroja, el Ajuntament de Catarroja y la Comunitat de Peixcadors de Catarroja, contó con la participación de nueve cocineros y cocineras, quienes reinterpreron este plato tradicional de l’Albufera bajo su mirada más personal. El segundo premio recayó en Amparo Nacher, de Xaruga, quien presentó un Wellington de anguila con patata y salsa de all i pebre. Mientras que el tercero fue un premio ex aequo para Alessandro Maino de Alessandro Maino Restaurant, con su ‘Pecado de anguila y fuego’ y para Antonio Quiles de Arrocería Cullasiete y su ravioli de wonton de all i pebre con calabaza y morcilla crujiente. El resto de recetas participantes, también originales y de nivel, las han preparado Raúl Aliaga (Taberna Aliaga), Jose Cifre (Noble), Eva Davó (La Cantina de Ruzafa), Félix Chaqués (Félix Chaqués Restaurant) y Carlos García (Dexcaro & Ossadía).
Una vez finalizado el concurso, el presidente del Club de Producte del Port de Catarroja, Miguel Raga Mata, ha indicado: “La calidad de los participantes ha sido fantástica, algo que ya imaginábamos cuando conocimos a los cocineros que venían. Para nuestra entidad, es un impulso poder arrancar con un impacto tan positivo de cara a 2026. Queremos que este concurso, junto con el resto de actividades que prevemos lanzar el próximo año, sean la locomotora que impulse al Port y a nuestro pueblo, Catarroja, hacia una actividad constante que los devuelva a ser como eran antes de la barrancada”.
Tras la degustación de los platos por parte del jurado y la comida en el Port de Catarroja con el all i pebre en cazuela en el centro de la mesa, se han dado a conocer los premiados de la tercera edición del concurso. Durante el acto han intervenido el presidente del Club de Producte del Port de Catarroja, Miguel Raga, y la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent. En su discurso, la alcaldesa ha destacado: “Quiero agradecer de corazón a todos los cocineros y cocineras que han participado en esta tercera edición. Sabemos que su presencia aquí supone un esfuerzo y que vienen por Catarroja. Ese gesto demuestra no solo su excelencia profesional, también sus valores y solidaridad. Hoy, además, han puesto de manifiesto su creatividad en un guiso que nos hace únicos: el allipebre. Más de un año después, siguen tendiendo la mano y recordándonos que la solidaridad sigue viva. Gracias a personas como ellos, Catarroja avanza”.
