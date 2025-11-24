Aitor Martínez, del restaurante Can Ros, gana el III Concurs Internacional i Professional d’All i Pebre

Cualquiera que sea feliz cuando se sienta a la mesa lo tiene claro: detrás de un guiso hay más arte que, seguramente, en la obra de algunos de los artistas que todos tenemos en la mente. Originalidad, creatividad y una armoniosa composición de los elementos es lo que se pudo saborear en los platos participantes en el III Concurs Internacional i Professional d’All i Pebre que se ha celebrado esta mañana de lunes en el Port de Catarroja.

El III Concurs Internacional i Professional d’All i Pebre, en imágenes / Germán Caballero

La premisa estaba clara, los platos de los concursantes tenían que ser una reinterpretación de este tradicional plato en la que ejecución fuera precisa y cuyo sabor nos trasladara indudablemente a esta receta con tanto peso en nuestras raíces. Con este punto de partida fue la receta de Aitor Martínez, del restaurante Can Ros, la vencedora del certamen. El ‘All i Pebre en su Hábitat’, compuesto de un pilpil de all i pebre como plato principal y un tronco de patata con su guiso como secuencia, sorprendió al jurado por su técnica, presentación y originalidad. Esta decisión fue tomada los miembros del jurado, conformado por Marina Falcó, periodista de Levante-EMV; Paula Pons, directora de Guía Hedonista; Germán Carrizo, chef de Fierro; Miguel Barrera, chef de Cal Paradís y Paco González, crítico de El Periódico Mediterráneo.

La tercera edición del concurso creativo organizado por el Club de Producte del Port de Catarroja, el Ajuntament de Catarroja y la Comunitat de Peixcadors de Catarroja, contó con la participación de nueve cocineros y cocineras, quienes reinterpreron este plato tradicional de l’Albufera bajo su mirada más personal. El segundo premio recayó en Amparo Nacher, de Xaruga, quien presentó un Wellington de anguila con patata y salsa de all i pebre. Mientras que el tercero fue un premio ex aequo para Alessandro Maino de Alessandro Maino Restaurant, con su ‘Pecado de anguila y fuego’ y para Antonio Quiles de Arrocería Cullasiete y su ravioli de wonton de all i pebre con calabaza y morcilla crujiente. El resto de recetas participantes, también originales y de nivel, las han preparado Raúl Aliaga (Taberna Aliaga), Jose Cifre (Noble), Eva Davó (La Cantina de Ruzafa), Félix Chaqués (Félix Chaqués Restaurant) y Carlos García (Dexcaro & Ossadía).

Una vez finalizado el concurso, el presidente del Club de Producte del Port de Catarroja, Miguel Raga Mata, ha indicado: “La calidad de los participantes ha sido fantástica, algo que ya imaginábamos cuando conocimos a los cocineros que venían. Para nuestra entidad, es un impulso poder arrancar con un impacto tan positivo de cara a 2026. Queremos que este concurso, junto con el resto de actividades que prevemos lanzar el próximo año, sean la locomotora que impulse al Port y a nuestro pueblo, Catarroja, hacia una actividad constante que los devuelva a ser como eran antes de la barrancada”.

Tras la degustación de los platos por parte del jurado y la comida en el Port de Catarroja con el all i pebre en cazuela en el centro de la mesa, se han dado a conocer los premiados de la tercera edición del concurso. Durante el acto han intervenido el presidente del Club de Producte del Port de Catarroja, Miguel Raga, y la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent. En su discurso, la alcaldesa ha destacado: “Quiero agradecer de corazón a todos los cocineros y cocineras que han participado en esta tercera edición. Sabemos que su presencia aquí supone un esfuerzo y que vienen por Catarroja. Ese gesto demuestra no solo su excelencia profesional, también sus valores y solidaridad. Hoy, además, han puesto de manifiesto su creatividad en un guiso que nos hace únicos: el allipebre. Más de un año después, siguen tendiendo la mano y recordándonos que la solidaridad sigue viva. Gracias a personas como ellos, Catarroja avanza”.