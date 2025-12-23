El putxero de Nadal: prueba de tradición en estas fiestas

Se sabe que es Navidad cuando la casa huele a puchero. Ese olor a caldo lento, a verdura y a carne sigue siendo, para muchas familias, la auténtica banda sonora del día 25, ligada a recuerdos de infancia y reuniones familiares que empiezan en la cocina y acaban alrededor de la mesa. La escena se repite cada año en las casas valencianas: una olla enorme al fuego, la cocina llena de vapor y un aroma inconfundible que lo impregna todo, marcando el inicio de una jornada especial. Es el puchero de Navidad, el putxero de Nadal, el plato más representativo de las comidas navideñas valencianas y una de las mejores pruebas de que «El Nadal és Valencià».

Desde hace generaciones, el putxero de Nadal ha sido el plato por excelencia de la Navidad en la Comunitat. Entre todos los pucheros que se preparan a lo largo del año, el de Navidad es el más generoso: más carnes, más verdura, más horas de fuego y más gente alrededor de la mesa, compartiendo tiempo y conversación, sin prisas y con la calma que exige la tradición. Es el sabor de la tierra en el día más especial. Y la Denominación de Origen Arròs de València quiere recordar algo que a veces olvidamos: ese puchero no se entiende sin arroz. No como simple acompañamiento, sino como ingrediente fundamental de un ritual que va mucho más allá de un caldo con carne y verduras. El putxero de Nadal porta també llauradors, l’Albufera i tradició: detrás de cada grano hay manos que trabajan la tierra todo el año, de generación en generación, manteniendo vivo un legado agrícola y cultural.

Un plato en valencià

Mientras otros menús importados —el salmón ahumado, el roast beef o recetas calcadas de revistas internacionales— han ido ganando terreno en algunas mesas, la DO Arròs de València reivindica el puchero como epicentro de la verdadera Navidad valenciana: un plato que habla nuestra lengua, que nace de nuestros campos y que se cocina con el producto de proximidad que mejor nos representa, el arroz.

La DO Arròs de València invita este año a mirar el menú navideño con otros ojos: antes de pensar en salmón, asados lejanos o modas pasajeras, recordar que la Navidad también puede oler a puchero y saber a arroz de casa, al de siempre, al nuestro, compartido sin artificios, cocinado a fuego lento y celebrado como se ha hecho toda la vida.