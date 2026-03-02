Maravella, el nuevo restaurante en Pinedo dedicado al arroz, la huerta y la cocina de raíz valenciana

En plena antesala de las Fallas, cuando la ciudad empieza a oler a pólvora y a arroz recién hecho, Maravella abrió las puertas de su restaurante en Pinedo a amigos y profesionales del sector gastronómico en una jornada pensada para recorrer el espacio y entender su esencia desde dentro.

Un recorrido desde la huerta hasta la mesa

La experiencia comenzó en el exterior, junto a la barraca de techos de caña que preside el jardín y funciona como punto de encuentro. Desde ahí, los invitados pasearon por la huerta, origen real de muchos de los sabores del restaurante, acompañados de música en directo que fue creciendo a medida que caía la tarde.

Maravella se concibe como una alquería contemporánea camino a la Albufera. El proyecto arquitectónico, firmado por el estudio Janfri & Ranchal, integra materiales naturales, agua, vegetación y luz para dialogar con el entorno de Pinedo y mantener una conexión constante con el territorio.

Uno de los detalles más comentados fueron sus paredes interiores, realizadas con arroz real mediante una técnica de pintura mural desarrollada por el artista Juan Carlos Forner. El grano, símbolo de la cultura valenciana, pasa así del campo y la cocina a formar parte del propio espacio.

El proyecto arquitectónico de Maravella está firmado por el estudio Janfri & Ranchal. / Maravella

La artesanía también tiene su lugar a través del telar creado por el estudio Arquicostura, de la artista Raquel Rodrigo, inspirado en los arrozales de la Albufera y convertido en telón de fondo de Notas de Sabor, la programación musical que acompañó la jornada con piano y voz en directo.

Arroces, brasas y producto de proximidad

La propuesta gastronómica, diseñada por el chef Juan Torres, gira en torno al respeto por el producto y la cocina a fuego lento. La carta recorre los sabores del Mediterráneo con especial atención a los arroces, auténtico corazón del proyecto.

Desde la Paella Valenciana hasta el arròs del senyoret de lonja, el arroz de rotxos y pescado de roca o el arroz de bogavante, la propuesta combina tradición y precisión técnica. También destacan elaboraciones como el arròs sec de all i pebre d’anguila o el arroz de sepia, blanquet y figatell, recetas que hablan de territorio y memoria.

La huerta tiene presencia directa en platos como el arroz de vegetales de la huerta Maravella, así como en entrantes como el puerro a la brasa con romescu de anacardos trufados o la alcachofa a la brasa con crema de sobrasada de buey ahumada y papada Joselito. La brasa trabaja también pescados de lonja como rodaballo o lubina con salsa de cava valenciano, además de carnes como presa ibérica, jarrete lacado o chuletón madurado.

La experiencia se completa con la coctelería de autor creada por Fillipe Suárez, que transforma cítricos, raíces, hojas y hierbas aromáticas en combinaciones que nacen de la huerta y el Mediterráneo.

Un regalo con origen

Con motivo de la inauguración, Maravella preparó un obsequio muy especial para los asistentes: semillas de garrofó, símbolo de la tradición arrocera valenciana. Para dar vida a la huerta de Maravella se contó con el equipo de Saifresc, que trabaja junto a la Universitat de València en la creación de bancos de semillas destinados a preservar variedades autóctonas y mantener viva la tradición agrícola.

Estas semillas guardan en su interior sabor, memoria y artesanía. Con ellas, los asistentes se llevaron a casa una invitación a conectar con la naturaleza y con lo esencial: solo con luz, agua y tiempo, florecerá un pedacito de historia valenciana.

Maravella abre así un nuevo espacio donde vivir Valencia desde la calma, el respeto por el origen y el disfrute consciente, uniendo arte, huerta y sabor en una experiencia auténtica.

Se pueden realizar reservas tanto para el exterior como para el interior de Maravella. / Maravella

Cómo reservar en Maravella

Dirección: Carrera del Riu, 399 · Pinedo · València

Reservas: https://maravellarestaurante.com/reservas

Teléfono: +34 666 176 813

Horario: Miércoles a domingo · 12:00h a 20:00h

Ya es posible reservar tanto en el interior como en el exterior, en las mesas sociales pensadas para compartir o en mesas tradicionales para quienes prefieren una experiencia más íntima.

Un nuevo lugar en el sur de València para detenerse, compartir y disfrutar del sabor con tiempo.