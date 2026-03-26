Forja, el nuevo concepto que ensalza la cocina mediterránea frente al aeropuerto de Manises

La escena gastronómica del área metropolitana de València suma una nueva propuesta totalmente sorprendente con la apertura de Forja, el restaurante impulsado por Grupo Xtra, Forty Group y Grupo Montoro en el Sky Business Center de Manises. De esta forma, Pablo Montoro asume el rol de director gastronómico y socio del proyecto. La propuesta de Forja, situado prácticamente frente al aeropuerto de Manises, está focalizada en la cocina de producto, con especial atención a las carnes y pescados a la brasa, así como a los arroces elaborados a leña. Todo ello en un ambiente sofisticado y exclusivo, con una sala con capacidad para 200 comensales.

Forja se presenta como un concepto propio dentro del ecosistema SKY, donde Pablo ayuda a la configuración de la carta. Si bien es cierto, el sello del Chef, cobrará toda su fuerza con la apertura del restaurante de alta cocina, Amaebi, para el que habrá que esperar algunos meses para encontrarlo en la primera planta del edificio SKY, un entorno de más de 37.000m2 que ha evolucionado en apenas tres años hasta convertirse en un innovador ecosistema de servicios con una oferta de restauración, ocio, bienestar, deporte y muchos otros conceptos, que promete sorprender al público local y revolucionar por completo la idea de restauración, con amplio abanico de posibilidades.

De lunes a viernes a mediodía, el restaurante se posiciona como Business Lunch Club, un punto de encuentro pensado para el público ejecutivo que trabaja en el Sky Business Center y las empresas cercanas. En este contexto, el espacio ofrece privacidad, servicio ágil y una propuesta gastronómica de calidad, ideal para reuniones profesionales. Todo ello, con el añadido de un parking propio, exclusivo para clientes.

Diferentes espacios de Forja. / Forja

Especialmente, de jueves a sábado, Forja se transforma en The Place to Be, un destino para el público lifestyle de València, tanto local como turista, que busca una experiencia más social. La propuesta se completa con música en directo, con DJ sets inspirados en jazz y blues, coctelería de autor y una atmósfera que combina gastronomía y diseño.

Grupo Montoro, al frente de la dirección gastronómica

Si bien el restaurante gastronómico Amaebi será la gran apuesta de Pablo Montoro, la dirección gastronómica de Forja también recae en su equipo de Grupo Montoro. Aquí, cada ingrediente cuenta una historia, y cada mano la forja. La carta está concebida para compartir y para disfrutar tanto en comidas como en cenas, con el fuego como hilo conductor. El propio Pablo Montoro, define el concepto de Forja como “artesanía, producto mediterráneo y tradición. Vamos a ser naturales y cercanos con tal de ofrecer un servicio distendido. Toda la sala va a estar viendo lo que sucede en el servicio, con cocina abierta y una barra de coctelería que van a ser el centro de atención. Tenemos que despojarnos de cocciones rebuscadas. A veces no hay que complicarse tanto: nos apetece volver a los sitios por cómo hemos comido de manera sencilla”.

Cabe apuntar, que aunque Pablo Montoro es la cabeza visible del proyecto a nivel gastronómico, el chef se nutre de perfiles con alta experiencia y calidad en el sector que ahora estarán en el día a día de Forja: nombres como Cristóbal Bouchet, manager del restaurante; Diego Dato, director gastronómico y Óscar Palma, chef ejecutivo.

Berenjena a la llama, glaseada con jugo de garbanzos. / Forja

En cuanto a la carta, Montoro, explica: “Los arroces, carnes y pescados van a tener mucha presencia. Estamos en Valencia y hay que apostar por el producto local, aunque también tendremos algún guiño a otros lugares de España como Galicia”. Todo ello, en una carta que tendrá unas 55 referencias y en la que destacan entrantes como los sepionets del Mediterráneo encebollados y panceta curada, las navajas a la plancha con vinagreta de naranja o el all i pebre en cazuela de barro. Algunas propuestas como principales son el arroz meloso de setas de temporada con carrillera de cerdo y trufa, o el picantón Spatchcock, jugo de asado y limón tostado si hablamos de carnes. En los postres, sobresale uno: la naranja valenciana, granizado de horchata y hierbabuena.

Steak tartar de solomillo con tuétano a la brasa. / Forja

Por otra parte, el servicio de coctelería va a ser uno de los puntos principales de atención del día a día. La barra alta central, con taburetes a su alrededor, invita al comensal a poner ahí el punto y final a la comida o cena o, para quien lo prefiera, a tomar un cóctel directamente sin necesidad de comer.

Un proyecto forjado en el SKY Business Center

Forja está integrado en el Sky Business Center de Manises, un edificio de tres plantas que se encuentra justo al lado del Aeropuerto de Manises, en la calle Catarroja, 13. La oferta gastronómica del complejo se articula en varios espacios con identidades diferenciadas. A Forja, ubicado en la planta baja y concebido como un espacio gastronómico contemporáneo con carácter propio, se suma Vita Healthy Bar, que desde hace meses da servicio tanto a los trabajadores del centro como al público externo con una propuesta saludable y dinámica. En los próximos meses abrirá también Amaebi, el restaurante gastronómico de Pablo Montoro, que supondrá la propuesta culinaria más ambiciosa del conjunto y reforzará la apuesta del complejo por una oferta gastronómica de alto nivel.

Cabe destacar que el espacio ha sido concebido para diferentes usos, momentos y tipos de público. Además, recientemente recibió el Premio Innova 2025, que pone en valor su concepto de ciudad empresarial híbrida. Actualmente, el ecosistema SKY reúne diferentes propuestas complementarias. En el ámbito del bienestar destacan Sanax Fitness Boutique y Soul Belleza y Bienestar, dos espacios dedicados al entrenamiento, la salud y el cuidado personal. A ello se suman soluciones de movilidad con ClickRent, experiencias de ocio con el centro de realidad virtual desarrollado junto a Virtual Zone, y la próxima apertura de Bimbalü, un parque infantil diseñado para que las familias puedan conciliar su tiempo mientras disfrutan del resto de instalaciones.

En definitiva, Forja ofrece una experiencia gastronómica adaptada a los distintos momentos del día y de la semana, disponiendo así de los siguientes horarios:

Lunes a jueves y domingo:

Cocina abierta: 12:30 – 16:00 h

Horario del establecimiento: 12:30 – 21:00 h

Viernes y sábado:

Cocina abierta: 12:30 – 16:00 h / 19:30 – 23:00 h

Horario del establecimiento: 12:30 – 01:30 h

Forja Bar, pensado para disfrutar de coctelería, música y ambiente nocturno, mantiene un horario ampliado:

Lunes a jueves y domingo:

Cocina abierta: 12:30 – 20:00 h

Horario del establecimiento: 12:30 – 21:00 h

Viernes y sábado:

Cocina abierta: 12:30 – 23:00 h

Horario del establecimiento: 12:30 – 01:30 h

Con Forja nace una vertiente gastronómica poco explotada hasta la fecha en Valencia y su zona metropolitana. Un restaurante con una propuesta diferente en sí misma, al mismo tiempo para relacionadas con la vida diaria y familiar. Forja ya está marcando tendencia en Valencia y su zona metropolitana.