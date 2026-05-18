Arráez: El Bunker que reivindica la identidad vinícola de Alforins

Bodegas Arráez ha dado paso más en su proyecto vitivinícola con el nacimiento del sello El Bunker, una colección de seis vinos amparados por la DO Valencia que pretenden ser un refugio para las variedades autóctonas de esta zona del interior de Valencia y de las parcelas más singulares. Según constatan desde la propia bodega, «El Bunker es un proyecto enfocado a no perder lo que importa, un refugio para preservar los viñedos más antiguos, las uvas que plantaron nuestros abuelos y los métodos de trabajo que nos enseñaron».

La colección comprende seis etiquetas: un espumoso rosado de Forcallà, un blanco de Malvasía, un blanco brisado de Verdil y tres tintos hechos con uvas de Monastrell, Arcos y Garnacha Tintorera.

Este nuevo proyecto complementa una linea de vinos que, desde hace años, ha logrado cautivar a todo tipo de consumidores, especialmente con su gama ‘Canallas’, en la que se incluye el reconocido Mala Vida, un tinto fresco y fácil de entender elaborado con uvas de Monastrell, Tempranillo, Syrah y Cabernet Sauvignon con ocho meses de crianza en barrica de roble. El sello ha incorporado en las últimas añadas dos referencias más, un blanco de Merseguera, Moscatel y Verdil y un tinto (Mala Vida Edición Limitada), etiqueta esta última en la que Toni Arráez muestra su sensibilidad como enólogo con uvas tan arraigadas en la zona como la Monastrell y la Garnacha Tintorera y una acertada crianza en barricas de roble. La colección ‘Canallas’ se completa con tres referencias más: Vividor, Bala Perdida y Vivir sin Dormir.

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Viñedos El Búnker. / LEV-EMV

Todo un referente entre los vinos valencianos

La última novedad de la bodega de La Font de la Figuera tiene como protagonista a su sello más tradicional y longevo, Lagares, que ahora se concentra en dos referencias de cuidada presentación: el ya clásico blanco de Verdil y el tinto con el que el padre de Toni (segunda generación de esta saga de vinateros) abrió el camino de los vinos singulares de la zona, un vino hecho a partir de los mejores racimos de uva de Monastrell y Cabernet Sauvignon que en su momento se convirtió en todo un referente dentro del mundo de los vinos valencianos.