Especial Noche del Vino
Bodega La Viña: la principal productora de vino del Clariano
La entidad de La Font de la Figuera elabora más de la mitad del vino tinto comercializado con el sello DO Valencia
Con más de ochenta años de trayectoria, Bodega La Viña (compañía integrada en Anecoop-Bodegas) es una de las principales productoras de la DO Valencia (elaboran más del 25 % de todo el vino de la Denominación de Origen) y la mayor bodega de la subzona del Clariano, donde representan casi el 70 % del mapa vinícola. Sus vinos se consumen en decenas de países de todo el mundo, y los principales concursos internacionales avalan con cientos de reconocimientos la calidad de sus principales marcas, entre ellas Venta del Puerto, buque insignia de la entidad y paradigma del buen hacer de viticultores y técnicos.
Ubicada en el término de La Font de la Figuera, Bodega La Viña ha sabido reconducir su metodología de trabajo para potenciar la singularidad de las miles de hectáreas que cultivan en Terres dels Alforins, primando a aquellos viticultores que apuestan por la calidad y las variedades autóctonas.
Vino artesanal
Su colección de vinos más reconocida es venta del Puerto, sello que incluye tres referencias diferentes: el blanco Nº 5, elaborado con uvas de Chardonnay, Malvasía y Viognier y con una crianza de cinco meses en barricas de roble; y los tintos Nº 12 y Nº 18, ambos elaborados con uvas de Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot y con una crianza de 12 meses en barricas de roble americano y de 18 meses en barricas de roble francés respectivamente.
Junto a estos tres vinos, el tinto Los Escribanos representa el esfuerzo de la bodega por recuperar algunos de sus viñedos más viejos, potenciando los varietales autóctonos de la zona. Un vino artesanal hecho con uvas vendimiadas a mano y seleccionadas grano a grano que destaca por su intensidad aromática, su complejidad y su perfecta estructura en boca.
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