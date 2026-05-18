Celler del Roure: los vinos que dibujan el paisaje de Terres dels Alforins

Cuando hablamos de Terres dels Alforins, casi de manera irremediable nos viene a la cabeza una bodega de intachable trayectoria, Celler del Roure, la bodega que creó Pablo Calatayud hace más de dos décadas y con la que ha liderado un proyecto que ha contribuido de forma nítida al desarrollo de un territorio de vinos que va mucho más allá de sus paisajes.

Todo comenzó con Les Alcusses y Maduresa, dos tintos que entraron con buen pie en el canal de la restauración valenciana, en aquel momento ‘ávida’ de referencias que contasen un relato creíble y fiable. Su presentación (en el caso de Maduresa con el sello de Dani Nebot) y la finura de su contenido situaron a ambos vinos en un lugar de privilegio en tiempo récord.

Un homenaje a las mujeres Calatayud

Con la línea de clásicos ya definida, Calatayud se puso a trabajar sobre los vinos ‘antiguos’, elaboraciones en las que se han recuperado viejas prácticas vitivinícolas y se han empleado variedades autóctonas. Cullerot, Parotet, Vermell y Safrà componen una colección que refleja la frescura y tipicidad del territorio. El siguiente paso llegó con ‘Les filles d’Amalia’, un homenaje a las mujeres de la familia en la que Calatayud indaga en diferentes técnicas a partir de la uva Mandó y que cuenta con un rosado, Les Prunes, vinificado como si se fuese a elaborar un blanco; y el espumoso Les Danses, también rosado y de Mandó, pero en este caso elaborado con el método ‘ancestral’.

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Calatayud pone en valor las variedades autóctonas de la zona. / LEV-EMV

La última colección de vinos que ha creado Celler del Roure es ‘Ferrero i Senis’, una gama con la que Pablo homenajea a sus dos manos derechas. El primero de los vinos de esta gama es La Pebrella, un tinto que explora el Mediterráneo más sutil, fino y elegante apoyándose en dos variedades de uva típicas de la zona: Arcos y Forcallà.