Vuelve la 'Noche del Vino' a València: estas son las principales novedades de este año

Mucho ha cambiado el mundo del vino desde que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valencia organizase la primera edición de la ‘Noche del Vino’ en los jardines del Botánico de València en el año 2005. Aquella primera cita sentó las bases de un evento que, después de veinte ediciones, se ha consolidado como la gran cita anual con el vino valenciano.

Edición tras edición, la ‘Noche del Vino’ se ha ido adaptando a la nueva realidad del sector y de la propia sociedad. Tras nueve ediciones en el Botánico de València, la décima edición se celebró en el emblemático edificio Veles e Vents, para ubicarse en la Ciudad de las Artes y las Ciencias durante siete ediciones, hasta que en 2024 se ‘alojó’ en el Palau de la Música, recinto en el que este año celebran su vigésima edición este 19 de mayo.

Un evento para profesionales

El objetivo de esta celebración es cercar las elaboraciones de las bodegas adscritas a la DO Valencia a distribuidores, restauradores, prensa especializada y otros profesionales del sector. Detrás de esta idea se encuentra el objetivo de conquistar definitivamente el mercado interior, que aunque cada vez más apuesta por los productos autóctonos todavía está lejos de alcanzar un nivel de consumo óptimo. En un momento en el que las exportaciones se han convertido en un escenario plagado de incertidumbre, el colectivo sigue esforzándose por ganar terreno en el mercado valenciano, donde hay una parte importante de consumo relacionado al turismo.

La jornada arrancará a las 18 horas con la apertura de puertas y recepción de invitados. / ED

La jornada arranca a las 18 horas con la apertura de puertas y recepción de invitados para, a continuación, celebrar el acto institucional en la Sala Rodrigo, en la que los responsables del organismo regulador presentarán su nueva campaña de promoción para los próximos meses y hará entrega de diferentes distinciones y reconocimientos a bodegas, enólogos y otras entidades que, de un modo u otro, se han revelado como referentes en sus correspondientes áreas.

Tras este acto institucional, que clausurará el Conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, llegará el momento de disfrutar y descubrir los vinos de más de una treintena de bodegas en un showroom que contará con la presencia de enólogos y responsables de todas las firmas, que compartirán inquietudes y detalles de sus vinos con los invitados.

Estas serán las principales propuestas

Este año el listado de bodegas presentes en la ‘Noche del Vino’ está formada por las siguientes compañías: Fil.loxera&Cía, Bodegas El Villar, Celler del Roure, Pago Casa Gran, Bodegas Enguera, Bodega El Angosto, Valsangiacomo, Santa Bárbara de Titaguas, Clos de Lôm, Bodega La Viña, Reymos, Rafael Cambra, Vinya Alforí, Vegamar, Can Leandro, Vicente Gandía, Bodega Los Pinos, La Baronía de Turís, Polo Monleón, Arráez, Daniel Belda, Terra D’Art, Clos Cor Ví, Javi Revert, Bodegas Urbanas, Casa Los Frailes, La Casa de las Vides, Bodegas Godelleta, Cañas y Barro, Baldovar 923, Dominio de MGP y Toni Beneito.

Con más de ochenta años de trayectoria, Bodega La Viña (compañía integrada en Anecoop-Bodegas) es una de las principales productoras de la DO Valencia (elaboran más del 25 % de todo el vino de la Denominación de Origen) y la mayor bodega de la subzona del Clariano, donde representan casi el 70 % del mapa vinícola. Sus vinos se consumen en decenas de países de todo el mundo, y los principales concursos internacionales avalan con cientos de reconocimientos la calidad de sus principales marcas, entre ellas Venta del Puerto, buque insignia de la entidad y paradigma del buen hacer de viticultores y técnicos.

Jorge Caus, director técnico de la entidad de La Font de la Figuera. / LEV-EMV

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Cuando hablamos de Terres dels Alforins, casi de manera irremediable nos viene a la cabeza una bodega de intachable trayectoria, Celler del Roure, la bodega que creó Pablo Calatayud hace más de dos décadas y con la que ha liderado un proyecto que ha contribuido de forma nítida al desarrollo de un territorio de vinos que va mucho más allá de sus paisajes.

Todo comenzó con Les Alcusses y Maduresa, dos tintos que entraron con buen pie en el canal de la restauración valenciana, en aquel momento ‘ávida’ de referencias que contasen un relato creíble y fiable. Su presentación (en el caso de Maduresa con el sello de Dani Nebot) y la finura de su contenido situaron a ambos vinos en un lugar de privilegio en tiempo récord.

Los vinos de Celler del Roure condensan la identidad de un territorio único. / LEV-EMV

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Bodegas Arráez ha dado paso más en su proyecto vitivinícola con el nacimiento del sello El Bunker, una colección de seis vinos amparados por la DO Valencia que pretenden ser un refugio para las variedades autóctonas de esta zona del interior de Valencia y de las parcelas más singulares. Según constatan desde la propia bodega, «El Bunker es un proyecto enfocado a no perder lo que importa, un refugio para preservar los viñedos más antiguos, las uvas que plantaron nuestros abuelos y los métodos de trabajo que nos enseñaron».

La colección comprende seis etiquetas: un espumoso rosado de Forcallà, un blanco de Malvasía, un blanco brisado de Verdil y tres tintos hechos con uvas de Monastrell, Arcos y Garnacha Tintorera.

Gama de vinos El Búnker. / LEV-EMV

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El interior de la Comunitat Valenciana está recuperando protagonismo en el debate sobre el desarrollo territorial. Municipios como Moixent, Fontanars dels Alforins o La Font de la Figuera representan hoy un ejemplo de cómo el medio rural puede convertirse en un motor de equilibrio, sostenibilidad y cohesión social. En este contexto, Proyecto Origen, dentro de los Dominios de MGP, impulsa un modelo que combina recuperación patrimonial, actividad agrícola y creación de valor compartido, situando a las fincas en el centro de su estrategia.

Masía del Hondo en los dominios de Manuel García-Portillo, en Moixent. / MGP

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