Jordán Joyeros comparte con Milar la historia familiar que da vida a cada joya

Bajo la idea de que “cada joya cuenta una historia”, los hermanos Jordán participan en una conversación cercana junto al chef Rubén Fenollar mientras preparan unas berenjenas rellenas con carne picada, queso de cabra y miel. Entre fogones, ambos recuerdan sus primeros años en el taller familiar, el aprendizaje junto a su padre y la pasión por un oficio donde la precisión, la creatividad y el cuidado por los materiales forman parte esencial del proceso.

Durante la entrevista también reflexionan sobre la transformación del sector joyero y la incorporación de nuevas tecnologías al trabajo artesanal. Pablo y Antonio destacan cómo herramientas como el láser o el diseño asistido permiten optimizar procesos y mejorar la precisión, manteniendo siempre el acabado manual y la personalidad única de cada pieza. Una filosofía que conecta con la apuesta de Milar por acercar la innovación al hogar sin renunciar al trato cercano y al asesoramiento personalizado.

La conversación aborda además las diferencias entre joyería y bisutería, el valor de trabajar con materiales nobles como el oro o las piedras preciosas y la importancia de las redes sociales para mostrar el trabajo artesanal y el diseño detrás de cada creación.

Como en cada episodio del Canal Cocina de Milar, la cocina se convierte en un espacio de encuentro donde gastronomía, tecnología e historias personales conviven de manera natural. Durante la elaboración de la receta se utilizan electrodomésticos AEG, diseñados para aportar precisión, comodidad y funcionalidad al día a día en la cocina.

Con este nuevo capítulo, Milar continúa reforzando un formato audiovisual que une cocina, conversación y talento local, dando visibilidad a empresas familiares y profesionales con historias ligadas a la tradición, la innovación y el valor del trabajo bien hecho.