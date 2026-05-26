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Elias Ruiz prepara un ceviche con Milar mientras comparte la historia empresarial y familiar detrás de Horizont Auto

El CEO de Horizont Auto participa junto al chef Rubén Fenollar en una conversación que une gastronomía, empresa y cultura latina mientras preparan un ceviche ecuatoriano

Elias Ruiz, CEO de Horizont Auto, cuenta enel canal cocina de Milar una historia llena de raíces, sabor y emprendimiento / Milar Comelsa TV

Milar Comelsa TV

El Canal Cocina de Milar estrena un nuevo episodio con Elias Ruiz, CEO de Horizont Auto, como invitado principal. En esta entrega, el empresario comparte una conversación cercana junto al chef Rubén Fenollar en la que repasa la trayectoria de la compañía, sus valores y el fuerte vínculo que mantiene con la comunidad latina.

Mientras preparan un ceviche ecuatoriano con camarón y patacón, Elias Ruiz recuerda sus inicios en el sector de la automoción y la evolución de Horizont Auto, una empresa valenciana con más de tres décadas de historia que ha construido su crecimiento sobre la confianza, la cercanía y una financiación accesible para sus clientes.

La receta sirve además como punto de encuentro para hablar de raíces, migración, familia y gastronomía latinoamericana, en una conversación marcada por el componente humano y las experiencias personales. El episodio pone el foco en las personas que hay detrás de cada proyecto empresarial y conecta con la filosofía de Milar de ofrecer un servicio próximo, personalizado y cercano.

Durante la elaboración del plato se utilizan electrodomésticos AEG, entre ellos la encimera AEG Serie 8000, diseñada para aportar mayor precisión, comodidad y control en la cocina gracias a funciones como la cocción asistida, la inducción flexible, la sonda térmica y la tecnología SenseBoil.

Con este nuevo capítulo, Milar continúa apostando por un formato audiovisual que une cocina, conversación e historias personales, acercando al público trayectorias empresariales y vitales desde un entorno cotidiano y natural.

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