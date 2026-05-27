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Xufatopía by Panach lanza la primera horchata fresca sin azúcares añadidos

Xufatopía by Panach lanza este verano la primera horchata fresca sin azúcares añadidos. Un nuevo reto para Grupo Panach que sigue apostando por la innovación en el mercado de la horchata sin perder la tradición

Xufatopía lanza la primera horchata fresca sin azúcares añadidos.

Xufatopía lanza la primera horchata fresca sin azúcares añadidos. / Panach

Olivia Díaz

Detrás de la horchata que cada día llega a más hogares a través de los supermercados está Grupo Panach, un grupo empresarial con historia que actúa como paraguas de los distintos proyectos de la familia Panach. Dos iniciativas con una misma esencia, pero con identidad propia: la Horchatería Panach y la marca Xufatopía by Panach.

La familia Panach es una generación de maestros horchateros que han convertido la chufa en algo más que un cultivo: una experiencia única, trabajando cada día para llevar la horchata al lugar que merece dentro de nuestra cultura y nuestros hogares.

Tanto José Ramón Panach que está al frente de la empresa como sus hijos, Alex Panach y Andrea Panach que son el relevo generacional, son una familia de emprendedores que este año dan un paso más con el lanzamiento de la primera horchata fresca envasada sin azúcares añadidos.

La horchata fresca sin azúcares añadidos es el resultado de una apuesta por la innovación y la inversión en I+D, que permite transformar de forma natural el almidón de la chufa en los azúcares propios del producto, sin necesidad de incorporar ningún añadido. El secreto está en la propia chufa.

Xufatopía by Panach sin azúcares añadidos es la nueva bebida refrescante para el verano que pone en valor y se alinea con las tendencias de hábitos de vida saludables que busca alternativas sin azúcar sin perder la esencia, su riqueza y propiedades. Una nueva horchata que irrumpe en el mercado para quedarse.

La horchata fresca sin azúcares añadidos de Xufatopía by Panach no llegó de la noche a la mañana. Detrás de cada botella, hay años de experiencia para lograr una horchata fresca envasada que mantiene toda la autenticidad del producto sin incorporar azúcar añadido. Para ello cuidan el producto en todas sus fases: desde la calidad del cultivo de la chufa, su recolección y procesamiento, hasta su elaboración y embotellado final.

El apellido Panach está ligado al cultivo de la chufa y a la elaboración de horchata a lo largo de tres generaciones.

El apellido Panach está ligado al cultivo de la chufa y a la elaboración de horchata a lo largo de tres generaciones. / Panach

Recordamos que Xufatopía by Panach es el fruto de un trabajo de investigación y mejora constante. Con más de cincuenta años de experiencia en el sector, mantienen una receta tradicional y original de los años 70. Desde entonces, el apellido Panach está ligado al cultivo de la chufa y a la elaboración de horchata a lo largo de tres generaciones.

Para José Ramón Panach, este lanzamiento es la prueba de que tradición e innovación no solo son compatibles, sino que se necesitan.

Mapa de ubicación de Horchatería Panch.

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