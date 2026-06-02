Medicina estética sin filtros: el Canal Cocina de Milar analiza tendencias, bienestar y autocuidado

El Canal Cocina de Milar estrena un nuevo episodio protagonizado por Ana Díez, doctora especializada en medicina estética, que comparte una conversación cercana y divulgativa en torno a la salud, el bienestar y el autocuidado mientras prepara un curry de cordero.

A lo largo de la entrevista, la doctora analiza algunas de las ideas preconcebidas más habituales sobre la medicina estética y defiende un enfoque basado en la naturalidad, la seguridad y el bienestar personal. Para Ana Díez, el objetivo de estos tratamientos no es transformar el rostro ni perseguir cánones de perfección, sino ayudar a cada persona a sentirse mejor consigo misma y potenciar su bienestar.

La conversación transcurre durante la elaboración de un curry de cordero con verduras, arroz, leche de coco y curry, una receta que sirve de hilo conductor para abordar cuestiones relacionadas con la salud, la prevención, el impacto de las redes sociales y la importancia de acudir siempre a profesionales cualificados.

Para preparar el plato se emplean electrodomésticos Whirlpool, que aportan precisión, comodidad y control durante todo el proceso de cocinado, demostrando cómo la tecnología puede facilitar las tareas diarias y mejorar la experiencia en la cocina.

Este nuevo episodio refleja también la filosofía de Milar, centrada en la confianza, la cercanía y el asesoramiento experto para ayudar a cada persona a encontrar las soluciones que mejor se adaptan a sus necesidades.