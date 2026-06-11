Panach: tradición e innovación

La familia Panach ha hecho de la horchata su razón de ser. Generación tras generación, estos maestros horchateros han convertido la chufa en algo más que un cultivo: una experiencia única. Este año, con el lanzamiento de la primera horchata fresca envasada sin azúcares añadidos bajo su marca comercial Xufatopía by Panach, dan un paso histórico que refleja su apuesta permanente por la innovación sin renunciar a la excelencia.

De la horchatería tradicional al día a día del consumidor

Detrás de la horchata que cada día llega a más hogares a través de los supermercados, hay un grupo empresarial con historia: Grupo Panach, el paraguas bajo el que la familia Panach aglutina todas sus líneas de negocio. Dos proyectos que comparten alma pero tienen identidades propias: la Horchatería Panach y la marca Xufatopía by Panach.

La Horchatería Panach es el origen de todo. Ubicada en la Avenida de la Horchata de Alboraia, este negocio familiar lleva décadas siendo un referente del compromiso, la tradición y el saber hacer. Entre sus paredes, llenas de fotografías que cuentan la historia de tres generaciones, nació el conocimiento que hoy impulsa al grupo. Un símbolo vivo de lo que la familia Panach representa para el municipio y para la cultura valenciana.

La Horchatería Panach fue el origen del negocio familiar. / Panach

De su experiencia surgió la visión de llevar la horchata más allá del mostrador. Así nació Xufatopía by Panach, la marca con la que Grupo Panach ha conseguido acercar una horchata fresca de calidad al consumidor de hoy, manteniendo los criterios de elaboración heredados desde 1971. El éxito de estos años ha residido en entender la innovación como una evolución natural de la tradición, y no como una ruptura con ella.

José Panach Ferrer: maestro horchatero de referencia

Al frente de este proyecto se encuentra José Ramón Panach Ferrer, maestro horchatero que ha dedicado su vida al conocimiento y perfeccionamiento de este producto. En su fábrica de Albuixech, José Ramón reconoce la calidad de la horchata incluso antes de probarla: le basta el olor para saber si se está elaborando correctamente. Esa sensibilidad, fruto de años de experiencia, define su forma de entender el oficio.

Convencido de que la calidad es la clave, defiende que «una buena horchata siempre encontrará su público». Sin embargo, también es consciente de que existe todavía un amplio desconocimiento sobre lo que realmente significa una horchata de calidad, ya que el paladar del consumidor no siempre está educado para distinguir entre diferentes niveles de elaboración.

Xufatopía by Panach, la horchata fresca sin azúcares añadidos. / Panach

Esa horchata que no deja indiferente a quien la prueba, que transmite bienestar y placer, es la que desde la planta de Albuixech llega a puntos de venta de toda España bajo la marca Xufatopía by Panach, poniendo en valor un producto y una manera de hacer propios del Grupo Panach.

La horchata fresca sin azúcares añadidos es el resultado de una apuesta por la innovación y la inversión en I+D, que permite transformar de forma natural el almidón de la chufa en los azúcares propios del producto, sin necesidad de incorporar ningún añadido.

Un paso histórico: la primera Horchata de Chufa fresca sin azúcares añadidos

La horchata fresca sin azúcares añadidos de Xufatopía by Panach no llegó de la noche a la mañana. Detrás de cada botella, hay años de experiencia para lograr una horchata fresca envasada que mantiene toda la autenticidad del producto sin incorporar azúcar añadido.

El secreto está en la propia chufa. A través de un proceso natural de transformación, el almidón del tubérculo se convierte en los azúcares propios del producto, sin necesidad de ningún añadido externo. El resultado es una horchata que sabe a horchata, con toda la riqueza y las propiedades que la caracterizan, pero adaptada a los hábitos de consumo de un público que cada vez más busca alternativas sin azúcar.

Para José Ramón Panach, este lanzamiento es la prueba de que tradición e innovación no solo son compatibles, sino que se necesitan. Que es posible respetar una manera de hacer heredada durante décadas y, al mismo tiempo, evolucionar para responder a las demandas del mercado actual sin traicionar la esencia del producto.

Legado y futuro

El objetivo de Grupo Panach siempre ha sido el mismo: encontrar el equilibrio entre preservar la autenticidad de una horchata bien hecha y responder a las exigencias de un mercado en constante evolución. Un equilibrio que no se improvisa, sino que se construye generación tras generación.

Un legado que tiene continuidad con los hijos de José Ramón, Alex y Andrea Panach, quienes representan el relevo generacional al frente de un proyecto que ha marcado la vida del municipio de Alboraia. Siguen los pasos de su padre con un compromiso creciente, unidos por el mismo objetivo de siempre: ofrecer una horchata de calidad y diferenciadora.

Pero Grupo Panach mira también hacia adelante. Con el lanzamiento de la primera horchata fresca envasada sin azúcares añadidos, la empresa abre una nueva etapa y se convierte en pionera de una categoría que todavía nadie había explorado. Un paso que, lejos de alejarse de sus raíces, las reafirma: innovar sin traicionar la esencia es, precisamente, la manera de hacer Panach.

Grupo Panach es una empresa de triple impacto: socialmente responsable, concibe el negocio como algo más que una fuente de beneficios. Su electricidad es ya al 100% renovable, cuida a sus trabajadores con cercanía y responsabilidad, y su desarrollo económico tiene un impacto directo en el entorno, dinamizando la economía local, generando empleo en el municipio y apostando por los productos de proximidad.

Grupo Panach ha sido pionera al lanzar la primera horchata fresca envasada sin azúcares añadidos. / Panach

José Ramón Panach es consciente de que no todos en el sector comparten su visión. Pero mantiene firme su convicción: seguir su propio camino y transmitir a sus hijos el mismo compromiso que ha guiado toda su vida. Porque en Panach, el futuro siempre ha tenido raíces.