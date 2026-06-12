La mesa une la nueva marca de las Jornadas Gastronómicas del Penyagolosa
El logotipo del evento, que tendrá lugar el 17 de junio, pretende crear una identidad común que englobe a los distintos agentes bajo un mismo proyecto
Redacción Mediterráneo
Llucena acogerá, el 17 de junio, la celebración de la I edición de las Jornadas Gastronómicas del Penyagolosa La Taula a Ras de Cel, una iniciativa de la asociación de municipios que forman parte de este parque natural, que reunirá a productores agroalimentarios, restauradores, empresas turísticas y representantes instituciones, con el objetivo de reflexionar sobre el potencial de la gastronomía dentro de la oferta turística del territorio. El propósito esencial es poner en valor los productos locales, la cocina tradicional, el paisaje agrario y la cultura alimentaria del Penyagolosa, contando con la implicación de conocidos profesionales de la zona con una solvencia contrastada en estos ámbitos, como el productor de aceite El Poaig, Joaquín Solano, o el gastrónomo Javier Andrés, de La Sucursal.
Con motivo de la puesta en marcha del proyecto, el estudio de diseño gráfico Fernando Cervera ha desarrollado una imagen de marca que, más allá de ilustrar la jornada gastronómica, busca englobar a los diferentes agentes bajo una identidad genérica. Para ello, se ha decidido articular toda la propuesta en torno al concepto de "mesa" como lugar de encuentro donde productores, cocineros, restauradores, visitantes y entidades locales puedan dialogar para alcanzar objetivos comunes. Y no solo eso: la mesa también representa la estructura compartida sobre la que situar productos tan característicos del Penyagolosa como el aceite, la miel, el vino, el queso o la carne de caza.
Diseño
Como eje central del diseño, destaca un logotipo con forma de mesa integrado por caracteres de color marfil y ocre sobre un fondo azul oscuro. Los dos primeros aportan, respectivamente, calidez y orden, mientras el azul contribuye a generar una idea de reconocimiento y solidez, además de ser el color del cielo por excelencia.
En palabras del presidente de la Asociación de Municipios del Penyagolosa y alcalde de Lucena del Cid, David Monferrer, esta nueva marca "contribuye a reconocer nuestra cultura, nuestros productos y nuestra gastronomía. Al incluir todo esto bajo un mismo paraguas, estamos dando forma a una identidad y a una imagen de territorio".
Estas jornadas se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Asociación Intermunicipal de Municipios del Penyagolosa, financiado con los fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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