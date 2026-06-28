Momentos que saben a Polo: la tradición valenciana de reunirse para tomar horchata y Fartons Polo

El verano sabe a horchata y fartons. Son capaces de transportar a una conversación entre amigos, a una tarde de calor en familia o a esos encuentros que se convierten en recuerdos imborrables. Con el lema Momentos que saben a Polo, Polo pone en valor la unión entre la horchata y sus emblemáticos Fartons Polo como una combinación ligada a la cultura valenciana y a la buena compañía.

La horchata y los fartons de Polo forman parte de la identidad gastronómica de València desde hace generaciones. Son una tradición refrescante y reconocible que representa una forma de compartir tiempo con quienes más importan. Sentarse alrededor de una mesa, disfrutar de una conversación pausada o celebrar pequeños momentos cotidianos encuentra en este dúo uno de sus acompañamientos más representativos.

Compartir, conversar y disfrutar de los pequeños momentos

Vivimos con un ritmo tan acelerado en nuestro día a día que cada vez adquieren más importancia aquellos espacios destinados a disfrutar de la compañía de familiares y amigos. Un desayuno compartido, una merienda improvisada o una reunión durante los meses más calurosos pueden convertirse en ocasiones especiales cuando están acompañadas de sabores que evocan cercanía y tradición.

Bajo el concepto “Momentos que saben a Polo”, la marca invita a redescubrir esos instantes cotidianos que cobran un significado especial cuando se viven en compañía. La horchata Or, Xata! y los Fartons Polo actúan como un punto de encuentro capaz de reunir a distintas generaciones alrededor de una misma mesa.

Amigos tomando Or, Xata! y fartons. / Polo

Este vínculo emocional se sustenta en experiencias reales que forman parte de la vida de muchas familias valencianas. Son recuerdos asociados a plazas, paseos, reuniones familiares o tardes de verano en las que la conversación fluye al mismo ritmo que se comparte una horchata acompañada de fartons.

Cultura valenciana

La relación entre la horchata y los fartons está profundamente arraigada en las costumbres valencianas. Generaciones de familias han disfrutado de esta combinación en reuniones, celebraciones y encuentros informales que forman parte de nuestra memoria colectiva.

Los Fartons Polo, elaborados para acompañar la horchata gracias a su textura esponjosa y su forma característica, han sabido mantener una conexión especial con los consumidores a lo largo del tiempo. Su capacidad para integrarse en momentos compartidos los ha convertido en un producto reconocido dentro y fuera de Valencia.

Horchata Or, Xata! y fartons. / Polo

La horchata Or, Xata! de Polo, por su parte, continúa siendo una bebida asociada al disfrute, a la frescura y a las tradiciones locales. Su presencia en hogares, terrazas y encuentros familiares refuerza el papel que desempeña dentro de una gastronomía que valora tanto el sabor como la experiencia de compartirlo.

Innovación y tradición

La evolución de los hábitos de consumo también ha impulsado nuevas propuestas que permiten acercar estos productos a un público cada vez más diverso. En los últimos años, iniciativas de Polo como las variedades de horchata sin azúcar han ampliado las opciones disponibles para quienes buscan disfrutar de este sabor característico adaptado a distintas preferencias.

Esta capacidad para evolucionar sin perder la esencia demuestra la vigencia de una combinación que continúa formando parte de la vida de miles de personas. Fartons Polo mantiene así su compromiso con una tradición gastronómica que ha sabido trascender generaciones y seguir presente en momentos de celebración, descanso y encuentro.

Porque más allá de los sabores, existen experiencias que permanecen en la memoria. Y muchas de ellas, en València, siguen teniendo el mismo protagonista: una horchata acompañada de unos Fartons Polo.