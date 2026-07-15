Bodas, catering y grandes eventos: Fernando Aliño protagoniza un nuevo episodio del Canal Cocina de Milar

El Canal Cocina de Milar estrena un nuevo episodio con Fernando Aliño, propietario de Grupo El Alto y una de las figuras de referencia del sector del catering y los grandes eventos en Valencia. En una conversación cercana, el empresario repasa la trayectoria familiar de la compañía y analiza cómo ha evolucionado un sector que ha sabido adaptarse a las nuevas demandas de los clientes sin perder su esencia.

Durante la entrevista, Aliño recuerda los orígenes de Grupo El Alto y explica cómo la tradición gastronómica, la innovación y la profesionalización han marcado el crecimiento de la empresa a lo largo de las últimas décadas. También comparte algunos de los proyectos más relevantes en los que ha participado, desde bodas y eventos corporativos hasta acontecimientos de gran repercusión para la ciudad de Valencia, como la America’s Cup o la Fórmula 1.

La conversación transcurre mientras se elabora un tataki de atún con soja y nigiris de salmón, una receta que sirve de hilo conductor para hablar sobre la organización de eventos, las nuevas tendencias en las celebraciones y la creciente demanda de propuestas más naturales, personalizadas y auténticas. Aliño pone además el foco en la importancia de generar confianza y ofrecer un servicio de calidad en uno de los días más importantes para cualquier cliente.

Para la preparación del plato se utilizan electrodomésticos Hisense, entre ellos una placa de inducción con zona flexible que aporta precisión, comodidad y control durante todo el proceso de cocinado.

Con este nuevo episodio, Milar continúa apostando por un formato que combina gastronomía, conversación e historias de éxito empresarial, acercando al público la experiencia de profesionales que han convertido la excelencia, la innovación y el trato cercano en la base de su trayectoria.