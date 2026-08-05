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La uva que ha conquistado el mundo: tres blancos del penedès para descubrir la Xarel·lo

Casa Gourmet dedica su selección de vinos de agosto a la variedad blanca histórica del Penedès con una propuesta que reúne seis botellas de tres bodegas vinculadas a Corpinnat

Selección de seis botellas de las bodegas Celler Pardas, Mas Bertran y Celler Credo Família Recaredo.

Selección de seis botellas de las bodegas Celler Pardas, Mas Bertran y Celler Credo Família Recaredo. / ED

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María José Cayuela

València

Casa Gourmet dedica su selección de vinos de agosto de 2026 a la xarel·lo, la variedad blanca histórica del Penedès y una de las uvas con mayor proyección internacional del territorio. La propuesta reúne seis botellas de Celler Pardas, Mas Bertran y Celler Credo Família Recaredo, tres bodegas vinculadas a Corpinnat.

Disponible por 46 euros, frente a un valor real de 76 euros, la selección permite descubrir tres interpretaciones complementarias de la variedad con un ahorro de casi el 40 %. Frescura, identidad y vocación gastronómica definen una propuesta que recorre distintos paisajes y filosofías del Penedès.

Casa Gourmet dedica su selección de vinos de agosto de 2026 a la xarel·lo

Casa Gourmet dedica su selección de vinos de agosto de 2026 a la xarel·lo / ED

Tensión y carácter mediterráneo

Rupestris 2025, de Celler Pardas, combina un 60 % de xarel·lo y un 40 % de malvasía de Sitges procedentes de viñedos ecológicos. Presenta fruta amarilla, notas florales y un marcado perfil mediterráneo. En boca es tenso, fresco y sabroso, con un final seco y limpio. La añada 2024, precedente de la actual, recibió 92+ puntos Parker.

Rupestris 2025, de Celler Pardas.

Rupestris 2025, de Celler Pardas. / ED

Fundada en 1996 por Ramon Parera y Jordi Arnan en la finca Can Comas, Celler Pardas trabaja las variedades tradicionales desde una viticultura centrada en el suelo y en la expresión del paisaje.

Una lectura directa de la variedad

Xarel·lista 2023, de Mas Bertran, es un blanco elaborado con un 100 % de xarel·lo procedente de Sant Martí Sarroca. Fermenta durante 15 días en acero inoxidable a baja temperatura para preservar su frescura. Vivo, honesto y equilibrado, gana cuerpo y persistencia con el reposo en botella sin perder tensión.

Xarel·lista 2023, de Mas Bertran.

Xarel·lista 2023, de Mas Bertran. / ED

Mas Bertran nació en 2005 y está dirigida por Roser Carbó y Eva Ventura. La bodega familiar combina tradición, innovación y respeto por el entorno, con especial atención a las variedades históricas del Penedès.

Pureza varietal y precisión

Miranius 2024 es el xarel·lo ecológico de Celler Credo, el proyecto de vinos blancos de Recaredo. Procede de parcelas de secano situadas entre la Plana del Penedès, las montañas del Ordal y el valle del Bitlles, y fermenta con levaduras autóctonas. Ofrece notas cítricas, hierbas mediterráneas, fruta amarilla y un fondo mineral, con una boca viva, texturada y fresca. La añada 2024 ha obtenido 91+ puntos Parker.

Miranius 2024, de Celler Credo.

Miranius 2024, de Celler Credo. / ED

Celler Credo sitúa la xarel·lo en el centro de su identidad mediante viticultura ecológica y biodinámica, vendimia manual y mínima intervención.

Los tres vinos deben servirse entre 7 y 10 ºC. Rupestris acompaña arroces y mariscos; Xarel·lista, pescados y quesos suaves; y Miranius, pescados blancos y verduras a la brasa. Tres perfiles que reivindican la xarel·lo del Penedès.

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