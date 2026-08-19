Ferevin aterriza este año en la avenida Arrabal con una veintena de expositores

El cuarto tramo de la céntrica avenida Arrabal de Requena acoge desde hoy la trigésimo cuarta edición de la Feria Requenense del Vino, Ferevin, un certamen que se ha convertido en uno de los imprescindibles dentro de la programación de la Feria de Requena. No será la primera ocasión en la que las bodegas instalen sus casetas en este espacio. Su primera edición, en 1991, se celebró en el Parque de la Glorieta, aunque tras unas primeras ediciones de rotundo éxito de participación, sus promotores decidieron trasladarla a la avenida Arrabal, donde estuvo celebrándose hasta que se construyó el Pabellón Multifuncional del Recinto Ferial, lugar que acogió el evento hasta que hace unos años se trasladó al centro del barrio de La Villa, y de ahí, en 2025, de nuevo al Parque de La Glorieta.

Esta no será una edición más de Ferevin, ya que coincide con la capitalidad de Requena como Ciudad Española del Vino. En este sentido, la presidenta de Ferevin, Belén Cárcel, ha destacado que «estamos ante una edición especial por la capitalidad de Requena como Ciudad Española del Vino. Volvemos a un espacio tan emblemático como la avenida Arrabal, y tenemos preparadas un montón de sorpresas para que todo el público de la Comunitat Valenciana y del resto del territorio nacional venga a Ferevin y descubra en primera persona porqué los vinos de Requena están a la altura de cualquier otra zona productora del mundo». La Feria Requenense del Vino abre sus puertas hoy jueves de 19 a 23 horas, el viernes y el sábado de 11 a 14:30 horas y de 19 a 23 horas y el domingo de 11 a 14:30 horas.

Un colectivo muy activo

Bajo la tutela del Ayuntamiento de Requena, la Feria Requenense del Vino está organizada por un colectivo de bodegueros creado en su momento para gestionar este tipo de acciones. Además de este evento, durante todo el año realizan catas, presentaciones y otras actividades en el barrio de La Villa, donde se encuentra su sede y donde, además, se pueden adquirir durante todo el año los vinos de las bodegas que forman parte de la asociación.

También organizan, desde hace más de una década, un concurso de vinos entre todos sus socios. Este certamen, que evalúa los vinos participantes mediante cata a ciegas, fue impulsado por el desaparecido Félix Cuartero. En su honor, los grandes premios del concurso llevan el nombre de ‘Gran Premio Ferevin - Félix Cuartero’. En esta edición el galardón ha recaído en cinco referencias: los cavas Palacio Imperial (Cooperativa Vinícola Requenense) y Aula Brut Rosé (Bodegas Coviñas), el blanco Miñaxoia Albariño (Bodega Ladrón de Lunas) y los tintos Pasión de Bobal (Raíces Ibéricas) y Fortaleza (Cooperativa Vinícola Requenense). Todos estos vinos protagonizarán una cata comentada en el Claustro del Museo Municipal mañana viernes a partir de las 12 horas.

Además de estos vinos también han sido premiados el Calagata Merseguera (Bodega Calagata) como mejor blanco barrica, Vega Infante (Bodegas Utielanas) como mejor rosado, Parreño (Bodegas Latorre) como mejor tinto joven y Veterum Bobal Viñas Viejas (Bodegas Coviñas) como mejor tinto de hasta seis meses en barrica.

Durante unos años la Feria Requenense del Vino se celebró en La Villa. / Levante-EMV

Con cerca de una veintena de expositores entre bodegas, productores gastronómicos y entidades, Ferevin activará un sistema de tickets de degustación con dos formatos. El primero, con un precio de nueve euros, incluye una copa de cristal, una botella de agua y dos degustaciones de vino o cava. Para aquellos que quieran catar más vinos también se ha habilitado un cupón que, además de la copa de cristal y la botella de agua, incluye cinco tickets de degustación.

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Entre las firmas vitivinícolas que estarán presentes en esta trigésimo cuarta edición de la Feria Requenense del Vino destacan Raíces Ibéricas, Vera de Estenas, Arte Licor, Bodegas Coviñas, Ladrón de Lunas, Bodegas Vibe, Carlos Cárcel, La Vinícola Requenense, Bodegas Latorre, Cavas Marevia, Vinea Clausa y Bodegas Vegalfaro, que ofrecerán a los visitantes una selección de sus vinos y cavas más representativos.