La Ciudad Española del Vino celebra su Feria y LXXVII Fiesta de la Vendimia

Con el pregón de Feria pronunciado ayer por la atleta requenense Carmen María Pérez Serrano desde el balcón del consistorio de la ciudad arrancó una nueva edición de la Feria de Requena, preámbulo de la Fiesta de la Vendimia, la más antigua de España con setenta y siete ediciones a sus espaldas y que, este año, celebra una de sus ediciones más especiales al coincidir con la capitalidad de Requena como Ciudad Española del Vino 2026, título otorgado por la Asociación de Ciudades Españolas del Vino (Acevin).

Hasta el próximo 30 de agosto Requena será un ‘hervidero’ de fiesta, tradición y diversión, con un denso programa de actividades diseñados para el disfrute de todos los públicos.

Entre los eventos más destacados para este primer fin de semana de Feria en Requena destaca la celebración de una nueva edición de la Feria Requenense del Vino, este año en su nuevo emplazamiento del cuarto tramo de la Avenida Arrabal, con la presencia de una veintena de expositores y un programa de actividades paralelas que incluyen catas comentadas en el Claustro del Museo Municipal. Además, el Mercado Medieval volverá a trasladar a los visitantes al pasado en un entorno perfecto para este tipo de actividades, el barrio de La Villa.

Los espectáculos musicales serán otros de los reclamos para todos los públicos. Tras el tributo a Michael Jackson celebrado ayer en la plaza Juan Grandía, mañana viernes llega una de las grandes citas con el concierto del grupo Dorian en la Plaza de Toros, que estará acompañado de la banda local de covers Señor Miyagui Rock Band. Para el domingo se han programado un tributo a Joaquín Sabina y la actuación de Billy Boom Band, una banda de rock infantil que gusta a toda la familia. También el domingo tendrá lugar el concierto lírico ‘La Voz y el Alma de España’ de la mano de la orquesta filarmónica Fundación Ciudad de Requena junto a las voces líricas de Plácido Domingo, Ainhoa Arteta y Antonio Gandía.

El pisado de uvas es uno de los actos más tradicionales de las fiestas. / Levante-EMV

Así hasta llegar al lunes 24 de agosto, en el que, desde el Monumento Universal a la Vendimia, el alcalde de Requena, Mario Sánchez, pondrá punto final a la feria para dar paso a la LXXVIIFiesta de la Vendimia, que arrancará con el pregón anunciador, este año a cargo del poeta Juan Vicente Piqueras Salinas.

Noche de la Zurra

Desde ese momento se sucederán los actos más significativos y tradicionales. La popular Noche de la Zurra, el martes 25, abrirá el capítulo de homenajes a diversas personalidades y entidades. El Día del Requenense Ausente, el Homenaje a la Fiesta de la Vendimia, la vendimia de las primeras uvas, su pisado y bendición del primer mosto, la Noche del Cava, la Noche del Labrador o la Noche del Vino, este año dedicada a Acevin, son, junto a la ofrenda floral a la Virgen de los Dolores y la tradicional Cabalgata, algunos de los actos más destacados junto al Rallye Humorístico, programado para el jueves 27. Como es tradición, se instalarán dos monumentos alegóricos a la vendimia que manarán vino durante todos los días y que serán pasto de las llamas como cierre de estos días de fiestas la noche del domingo 30.

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Para Nacho Pérez, presidente central de la Fiesta de la Vendimia, la de 2026 «va a ser una edición muy especial porque somos la fiesta de la vendimia más antigua de España con 77 ediciones y Requena es la Ciudad Española del Vino. Queremos que todos los valencianos vengan a disfrutarla y trabajar para conseguir que la Fiesta de la Vendimia sea declarada de Interés Turístico a nivel nacional, pues ya lo es en el ámbito de la Comunitat Valenciana. La Fiesta de la Vendimia de Requena data de 1948 siendo la más antigua de España».