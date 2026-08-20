Coviñas llega a la Feria Requenense del vino con refrescantes novedades

Con más de seis décadas de trayectoria, Coviñas es en la actualidad la principal productora de vino embotellado de la DO Utiel-Requena y una de las entidades con más peso a nivel socioeconómico en la comarca. Se trata de una cooperativa de segundo grado que gestiona las cosechas de diez cooperativas de la zona. En total, tres mil familias forman parte de una compañía que gestiona cada campaña el fruto de alrededor de diez mil hectáreas de viñedo, casi el cuarenta por ciento del territorio de la Denominación de Origen.

Desde su fundación la bodega ha mantenido un estrecho vínculo con la Fiesta de la Vendimia de Requena, colaborando y apoyando cada una de las ediciones que se han celebrado y poniendo a disposición de la fiesta todo el vino necesario para abastecer monumentos alegóricos a la vendimia y muchos de los actos que se celebran. Coviñas también participa desde hace años en el ciclo de ‘cata superior con maridaje’, una de las citas de la Fiesta de la Vendimia que congrega a vecinos y visitantes en una cata comentada con un aforo de cuatrocientas personas.

Vinos y cavas

En la actualidad la bodega comercializa sus vinos y cavas con diversas marcas comerciales. La más conocida es ‘Enterizo’, con la que proponen una gama de seis vinos y cinco cavas y que está disponible en el canal de alimentación. Los sellos ‘Al Vent’ y ‘Aula’ ponen en valor la singularidad de sus uva y se distribuyen en el sector de la alimentación. Por su parte, el sello ‘Veterum’ reúne los vinos elaborados a partir de las uvas cultivadas en los viñedos más viejos de la zona. El buque insignia de la compañía es ‘Adnos’, un tinto de Bobal contraetiquetado por la DO Utiel-Requena como ‘Bobal de Alta Expresión’. Recientemente han lanzado al mercado ‘El Jugón’, una gama de vinos bajos en alcohol, atendiendo a las tendencias que marcan los mercados internacionales; y el blanco Voramar, vino fresco de perfil mediterráneo elaborado con uvas de Tardana. este mismo año han presentado la gama Bellamarina, compuesta por un blanco y un rosado de marcado perfil mediterráneo.

Muchos de estos vinos estarán a disposición de los asistentes a la Feria Requenense del Vino que arranca hoy en el cuarto tramo de la avenida Arrabal en un stand en el que la bodega ofrecerá degustaciones de sus vinos y cavas, dando además detallada información de las cualidades de cada una de sus etiquetas.

El stand de Coviñas lucirá también los galardones obtenidos en el concurso que organiza Ferevin entre las bodegas que forman parte del colectivo. Este año la bodega ha conquistado el título de mejor vino tinto de hasta seis meses de barrica, que ha recaído en el Veterum Bobal Viñas Viejas; además del título de mejor cava rosado (Gran Premio Ferevin - Félix Cuartero), que ha ido a parar al Aula Brut Rosé.

Estos días de fiesta en Requena son, sin duda, la mejor excusa para descubrir los vinos y cavas de una bodega que, después de más de sesenta años, sigue siendo garante de sostenibilidad y compromiso con el entorno.