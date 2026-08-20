José Luis Barrera: «Requena tiene mucho que celebrar»

Uno de los responsables de encajar las decenas de actos y actividades que se celebran hasta el 30 de agosto en Requena es José Luis Barrera, concejal de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Requena. Para el edil, las de este año «van a ser, seguro, unas fiestas inolvidables. Requena tiene el título de Ciudad Española del Vino 2026, un hito que esta sumando muchísimos eventos para convertir a nuestra ciudad en un enclave interesante para todo el mundo, y la Feria y Fiesta de la Vendimia es, sin duda, uno de los grandes reclamos».

Como en cada edición, todas las entidades y asociaciones de Requena se han volcado para poner su ‘granito de arena’ en las fiestas. Para Barrera «es de agradecer la magnífica predisposición de todos los colectivos de nuestro municipio, dispuestos a contribuir en todo aquello que se les requiere. Especialmente he de reconocer el enorme trabajo de los componentes de la LXXVIIFiesta de la Vendimia, que han logrado completar una programación en la que todos los colectivos tienen presencia».

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El concejal invita a vecinos y visitantes a vivir las fiestas «con alegría, pero de una manera cívica. Afrontamos unos días diseñados para que todo quién nos visite pueda disfrutar de nuestra hospitalidad. Requena tiene mucho que celebrar y hemos de conseguir entre todos que este año las fiestas queden en nuestra memoria como algo inolvidable» .